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Diyarbakır Hani ilçesinde 17 Mart 2016 tarihinde akşam saatlerinde devriye gezen polis ekibindeki memurlardan birinin dikkatini Hürriyet İlköğretim Okulu’nun bulunduğu cadde üzerinde park halindeki bir otomobil çekti. Park edilen aracın bulunduğu noktada ilköğretim okulunun dışında Hükümet Konağı da bulunuyordu.
Polis memuru şüphelendiği aracın plakasını sorgulattı. Bu aracın plakası çalıntıydı. Ayrıca aranan araçlar arasında da bulunuyordu. Bunun üzerine olay yerine bomba uzmanlarını istedi. Yapılan incelemede piknik tüplerine bağlı 150 kilo patlayıcı bulundu.
HEDEF 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ KUTLAMALARIYDI
O gün Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Hani ilçesi Merkez Mahallesi’nde 17.03.2016 tarihinde Hürriyet İlköğretim Okulu Merkez caddesi üzeri Hükümet Konağı’na 50 metre uzaklıkta, ilçe emniyet amirliği ekiplerince yapılan devriye görevi sırasında saat 22.00 sıralarında park halinde şüpheli bir araç görülmüştür. İlçe Emniyet Amirliği’nce yapılan plaka sorgulaması sonucunda aracın bomba yüklü araç olduğunun tespit edilmesi üzerine bomba imha ekipleri gönderilmiştir. İçerisinde 3 adet tüp içinde 150 kilo patlayıcı madde bulunan araç, uzman ekiplerce çevre güvenliği alındıktan sonra kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu bombanın 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü programında patlatılması düşünüldüğü değerlendirilmektedir. Güvenlik kuvvetlerinin dikkati sayesinde olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır” denilmişti.
O KAHRAMAN ŞEHİT OLDU
O gün dikkati sayesinde yüzlerce çocuk ve törene katılacakların hayatını kurtaran polis memuru Nazım Tuncer, 4 gün önce Diyarbakır Hani’de PKK’lı terirstlerle çıkan çatışmada şehit oldu. DHA'nın haberine göre; Tuncer, memleketi Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyünde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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