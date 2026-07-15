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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şehit yakınları ve gazilere ücretsiz havacılık eğitimi

        Şehit yakınları ve gazilere ücretsiz havacılık eğitimi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KDM-ORG platformunda yer alan teorik havacılık eğitimlerinin şehit yakınları ve gazilere ücretsiz sunulmaya devam ettiğini belirterek, uygulamanın sektördeki kariyer fırsatlarına erişimi desteklediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 13:42 Güncelleme:
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        Şehit yakınları ve gazilere ücretsiz havacılık eğitimi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KDM-ORG platformu üzerinden şehit yakını ve gazilere ücretsiz verilen teorik havacılık eğitimlerinin devam ettiğini belirtti.

        Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce geliştirilen söz konusu platform üzerinden sunulan eğitimler hakkında bilgi verdi.

        KDM-ORG platformunun Türk sivil havacılığında eğitim, sınav ve yetkinlik süreçlerini dijital, standart ve veriye dayalı bir yapıyla yürüttüğüne dikkati çeken Uraloğlu, sivil havacılık sektörünün farklı alanlarına yönelik eğitim süreçlerini tek bir dijital sistem üzerinden yönettiklerini bildirdi.

        Platformda halihazırda 750'den fazla eğitimin yer aldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "KDM-ORG platformunda yer alan teorik eğitimler, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz sunuluyor. Bu uygulamayla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin sivil havacılık alanındaki eğitimlere kolay erişimini sağlıyor, mesleki gelişimlerini destekliyor ve havacılık sektöründeki kariyer imkanlarına erişimlerine katkı sunuyoruz."

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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