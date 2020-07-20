Şehriban Emirli kimdir? Şeklindeki sorular magazin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Arzum Onan ile 24 yıldır evli olan Mehmet Aslantuğ'un eski sevgilisi olduğu iddia edilen Şehriban Emirli şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili Aslantuğ'dan da açıklama geldi.

ŞEHRİBAN EMİRLİ MEHMET ASLANTUĞ OLAYI NEDİR?

Mehmet Aslantuğ’un 33 yıl önce aşk yaşadığı iddia edilen Şehriban Emirli isimli kadın, ünlü oyuncunun hakkında Uçankuş TV’ye akıl almaz iddialarda bulundu. Aslantuğ’dan iki kez hamile kaldığını ve bebek aldırdıktan sonra bir daha anne olamadığını söyleyen kadın, 18 yaşındayken tanıştığı Mehmet Aslantuğ'la aynı filmde oynadıklarını sonrasında aralarında tutkulu bir aşk yaşandığını ilk bebeklerini 3 aylık hamileyken Mehmet Aslantuğ'un ısrarı ve baskısı sonunda aldırdığını ileri sürdü.

Bir sene sonra tekrar hamile kaldığını ancak aynı baskılar sonrası Aslantuğ'un bulduğu bir merdiven altı klinikte aldırdığını iddia etti. Emirli o dönem doktorların hem kendisine hem de Aslantuğ'a “Bu bir cinayet olur. Bebek 5 aylık. Anne operasyon sırasında hayatını kaybedebilir, bir daha hamile kalamayabilir” diye uyardığını buna rağmen ikinci çocuğunu da aldırmak zorunda kaldığını ileri sürdü.

MEHMET ASLANTUĞ'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Mehmet Aslantuğ, Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve “Çok yazık!.. 33 yıl önce bir film seti arkadaşlığı, ‘Hayat arkadaşlığı’ diye tariflenip, asılsız ithamlarla gündem yaratma aç gözlülüğüne yelteniyor… Tartışmalı karakterleriyle magazin dünyasına sığınmış birileri de şahitlik ediyor. Çok yazık” dedi…