Şehriye çorbası tarifi: Evde pratik ve nefis şehriye çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Şehriye çorbası, Türk mutfağının sevilen ve pratik çorbalarından biridir. İçeriğinde tel şehriye, sebzeler, et veya tavuk suyu, salça ve baharatlar bulunur. Hem lezzetli hem de besleyici olan bu çorba, soğuk kış günlerinde sıcacık bir başlangıç yemeği olarak tercih edilir. Şehriye, ince küçük hamur parçalarından yapılan bir makarna türüdür ve çorbaya eklenerek yumuşar, lezzetini suya bırakır.
Çorbanın içinde kullanılan sebzeler, soğan, havuç gibi besleyici ve lezzetli malzemelerdir. Şehriye çorbası, hızlıca hazırlanabilmesi ve hafif olmasının yanı sıra, evde bulunan malzemelerle yapılabilmesi nedeniyle sıkça tercih edilir. Damak zevkine göre baharatlarla tatlandırılabilir ve sıcak bir şekilde servis edilir. Şehriye çorbası nasıl yapılır?
ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ
Şehriye çorbası, hafif ve besleyici yapısı nedeniyle yanında farklı yemeklerle mükemmel bir uyum sağlar. Yoğurtlu mezeler, çorbanın sıcaklığıyla dengeleyici bir etkisi olur ve yemeklerin lezzetini artırır. Çorbanın yanına, zeytinyağlı enginar, yeşil salata veya cacık gibi ferahlatıcı ve sağlıklı seçenekler ekleyebilirsiniz.
Bunun yanı sıra, çıtır ekmek veya taze pide dilimleri de şehriye çorbasıyla çok iyi gider, çünkü ekmek, çorbanın sıvısını emerek lezzetini artırır. Eğer daha doyurucu bir öğün isteniyorsa, yanında ızgara tavuk, köfte ya da bir dilim börek de sunulabilir. Bu çeşitliliği sayesinde şehriye çorbası, her damak zevkine hitap edebilecek bir ana yemekle tamamlanabilir.
Şehriye çorbası malzemeleri:
Şehriye çorbası yapılışı:
Şehriye çorbasının kalori miktarı, kullanılan malzemelere ve çorbanın porsiyon büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Ortalama bir porsiyon (yaklaşık 1 su bardağı) şehriye çorbası yaklaşık olarak 100-150 kalori arasında olabilir. Bu kalori miktarı, çorbada kullanılan yağ türüne (tereyağı, zeytinyağı), et suyu veya tavuk suyu gibi besin değerini artıran malzemelere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Eğer çorba daha az yağla yapılır ve daha fazla sebze kullanılırsa, kalori miktarı daha düşük olabilir. Şehriye çorbası düşük kalorili bir seçenek olmasına rağmen, yanında eklenen ekmek, yoğurt veya etli yemekler gibi garnitürler toplam kalori miktarını artırabilir. Bu nedenle, sağlıklı bir öğün yapmak isteyenler, şehriye çorbasını daha az yağlı ve besin değeri yüksek malzemelerle hazırlamayı tercih edebilirler.
ŞEHRİYE ÇORBASI YAPIMINDA PÜF NOKTALAR
Şehriyenin doğru şekilde kavrulması önemlidir. Şehriyenin fazla kavrulması, çorbanın içinde yapışmasına neden olabilir, bu yüzden şehriye altın rengini alana kadar hafifçe kavrulmalı, ama yanmamalıdır. Sebzelerin doğru şekilde pişmesi de çorbanın temel lezzetini oluşturur. Soğanlar iyice yumuşamadan, havuç gibi diğer sebzeler eklenmemelidir, çünkü bu, sebzelerin lezzetini tam olarak ortaya çıkarmaz. Salçanın kavrulması da çok önemlidir; salça çiğ kokusundan arınana kadar kavrulmalı, aksi takdirde çorba rahatsız edici bir tat alabilir.
Çorbanın kıvamını ayarlamak için, şehriye piştikten sonra suyunun kontrol edilmesi gerekir. Eğer fazla sıvı varsa, kısık ateşte biraz daha kaynatılabilir; kıvamı yoğunlaştırmak için ise, azar azar un eklenebilir. Çorbanın sonunda limon suyu eklemek, çorbanın asidik dengesini sağlar ve lezzetini zenginleştirir, ancak aşırı eklemekten kaçınılmalıdır. Kaynamaya başladıktan sonra fazla karıştırılmamalıdır; şehriyenin dağılmaması için karıştırma işlemi sadece başlangıçta yapılmalıdır.