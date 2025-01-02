Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Şehriye çorbası tarifi: Evde pratik ve nefis şehriye çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? ymk

        Şehriye çorbası tarifi: Evde pratik ve nefis şehriye çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Şehriye çorbası, Türk mutfağının sevilen ve pratik çorbalarından biridir. İçeriğinde tel şehriye, sebzeler, et veya tavuk suyu, salça ve baharatlar bulunur. Hem lezzetli hem de besleyici olan bu çorba, soğuk kış günlerinde sıcacık bir başlangıç yemeği olarak tercih edilir. Şehriye, ince küçük hamur parçalarından yapılan bir makarna türüdür ve çorbaya eklenerek yumuşar, lezzetini suya bırakır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 17:17 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehriye çorbası tarifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorbanın içinde kullanılan sebzeler, soğan, havuç gibi besleyici ve lezzetli malzemelerdir. Şehriye çorbası, hızlıca hazırlanabilmesi ve hafif olmasının yanı sıra, evde bulunan malzemelerle yapılabilmesi nedeniyle sıkça tercih edilir. Damak zevkine göre baharatlarla tatlandırılabilir ve sıcak bir şekilde servis edilir. Şehriye çorbası nasıl yapılır?

        ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

        Şehriye çorbası, hafif ve besleyici yapısı nedeniyle yanında farklı yemeklerle mükemmel bir uyum sağlar. Yoğurtlu mezeler, çorbanın sıcaklığıyla dengeleyici bir etkisi olur ve yemeklerin lezzetini artırır. Çorbanın yanına, zeytinyağlı enginar, yeşil salata veya cacık gibi ferahlatıcı ve sağlıklı seçenekler ekleyebilirsiniz.

        REKLAM

        Bunun yanı sıra, çıtır ekmek veya taze pide dilimleri de şehriye çorbasıyla çok iyi gider, çünkü ekmek, çorbanın sıvısını emerek lezzetini artırır. Eğer daha doyurucu bir öğün isteniyorsa, yanında ızgara tavuk, köfte ya da bir dilim börek de sunulabilir. Bu çeşitliliği sayesinde şehriye çorbası, her damak zevkine hitap edebilecek bir ana yemekle tamamlanabilir.

        Şehriye çorbası malzemeleri:

        • 1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı zeytinyağı da kullanılabilir)
        • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
        • 1 adet soğan (ince doğranmış)
        • 1 adet havuç (rendelenmiş veya küçük küpler halinde doğranmış)
        • 1 su bardağı tel şehriye
        • 1 yemek kaşığı salça (domates veya biber salçası)
        • 6 su bardağı tavuk veya et suyu (veya 6 su bardağı sıcak su + 1 adet tavuk veya et bulyon)
        • Tuz (isteğe göre)
        • Karabiber (isteğe göre)
        • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
        • 1 çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)
        • 1 yemek kaşığı un (isteğe bağlı, çorbanın kıvamını artırmak için)
        • 1 limon suyu (isteğe bağlı, çorbanın asidik olmasını isteyenler için)

        Şehriye çorbası yapılışı:

        • İlk olarak, soğanı ince ince doğrayın. Havuçları da rendeleyebilir veya küçük küpler halinde doğrayabilirsiniz.
        • Derin bir tencereye 1 yemek kaşığı tereyağını ve 1 yemek kaşığı sıvı yağı koyarak ocağa alın. Yağ ısındıktan sonra doğranmış soğanı ekleyin.
        • Soğanı orta ateşte, rengi değişene kadar kavurun. Soğanlar yumuşadıktan sonra rendelenmiş havucu ekleyin ve birkaç dakika daha kavurmaya devam edin. Havuçlar biraz yumuşadıktan sonra, salçayı ekleyin.
        • Salçayı ekledikten sonra, birkaç dakika boyunca kavurun. Bu adım, salçanın çiğ kokusunun çıkmasına yardımcı olacaktır. Ardından, isteğe bağlı olarak 1 yemek kaşığı unu ekleyebilir ve karıştırarak 1-2 dakika daha kavurabilirsiniz. Un, çorbanın kıvamını artırmaya yardımcı olacaktır.
        • Şehriye eklemek için, kavrulan sebzelerin üzerine 1 su bardağı tel şehriye ekleyin. Şehriyenin de birkaç dakika boyunca kavrulması, çorbanın lezzetini artıracaktır. Şehriyenin hafifçe pembeleşmesi için karıştırın.
        • Şehriye kavrulduktan sonra, 6 su bardağı sıcak tavuk suyu veya et suyunu (ya da sıcak suya bulyon ekleyebilirsiniz) tencereye dökün. Karıştırarak kaynamaya bırakın.
        • Çorba kaynamaya başladıktan sonra, tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. İsteğe bağlı olarak kekik de ekleyebilirsiniz. Çorbanın tuzunu, damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
        • Çorba kaynamaya başladıktan sonra, altını kısın ve 15-20 dakika kadar orta ateşte pişirmeye devam edin. Şehriyeler yumuşadığında, çorbanın kıvamını kontrol edin. Eğer daha yoğun bir kıvam isterseniz, 1 tatlı kaşığı unla bir miktar suyu karıştırıp çorbaya ekleyebilirsiniz.
        • Çorbanın kıvamı tam istediğiniz gibi olana kadar pişirmeye devam edin.
        • Çorba piştikten sonra, çorbanın asidik olmasını istiyorsanız, 1 tatlı kaşığı limon suyu ekleyebilirsiniz. Limon, çorbanın tadını daha canlı hale getirecektir.
        • Çorbanızı sıcak olarak servise sunun. Üzerine biraz taze çekilmiş karabiber veya kuru nane serpebilirsiniz.

        Şehriye çorbasının kalori miktarı, kullanılan malzemelere ve çorbanın porsiyon büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Ortalama bir porsiyon (yaklaşık 1 su bardağı) şehriye çorbası yaklaşık olarak 100-150 kalori arasında olabilir. Bu kalori miktarı, çorbada kullanılan yağ türüne (tereyağı, zeytinyağı), et suyu veya tavuk suyu gibi besin değerini artıran malzemelere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

        REKLAM

        Eğer çorba daha az yağla yapılır ve daha fazla sebze kullanılırsa, kalori miktarı daha düşük olabilir. Şehriye çorbası düşük kalorili bir seçenek olmasına rağmen, yanında eklenen ekmek, yoğurt veya etli yemekler gibi garnitürler toplam kalori miktarını artırabilir. Bu nedenle, sağlıklı bir öğün yapmak isteyenler, şehriye çorbasını daha az yağlı ve besin değeri yüksek malzemelerle hazırlamayı tercih edebilirler.

        ŞEHRİYE ÇORBASI YAPIMINDA PÜF NOKTALAR

        Şehriyenin doğru şekilde kavrulması önemlidir. Şehriyenin fazla kavrulması, çorbanın içinde yapışmasına neden olabilir, bu yüzden şehriye altın rengini alana kadar hafifçe kavrulmalı, ama yanmamalıdır. Sebzelerin doğru şekilde pişmesi de çorbanın temel lezzetini oluşturur. Soğanlar iyice yumuşamadan, havuç gibi diğer sebzeler eklenmemelidir, çünkü bu, sebzelerin lezzetini tam olarak ortaya çıkarmaz. Salçanın kavrulması da çok önemlidir; salça çiğ kokusundan arınana kadar kavrulmalı, aksi takdirde çorba rahatsız edici bir tat alabilir.

        Çorbanın kıvamını ayarlamak için, şehriye piştikten sonra suyunun kontrol edilmesi gerekir. Eğer fazla sıvı varsa, kısık ateşte biraz daha kaynatılabilir; kıvamı yoğunlaştırmak için ise, azar azar un eklenebilir. Çorbanın sonunda limon suyu eklemek, çorbanın asidik dengesini sağlar ve lezzetini zenginleştirir, ancak aşırı eklemekten kaçınılmalıdır. Kaynamaya başladıktan sonra fazla karıştırılmamalıdır; şehriyenin dağılmaması için karıştırma işlemi sadece başlangıçta yapılmalıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        'Fergio House'un kurucusu tahliye olup yılbaşı partisi düzenledi!
        'Fergio House'un kurucusu tahliye olup yılbaşı partisi düzenledi!
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"