Çorbanın içinde kullanılan sebzeler, soğan, havuç gibi besleyici ve lezzetli malzemelerdir. Şehriye çorbası, hızlıca hazırlanabilmesi ve hafif olmasının yanı sıra, evde bulunan malzemelerle yapılabilmesi nedeniyle sıkça tercih edilir. Damak zevkine göre baharatlarla tatlandırılabilir ve sıcak bir şekilde servis edilir. Şehriye çorbası nasıl yapılır?

ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

Şehriye çorbası, hafif ve besleyici yapısı nedeniyle yanında farklı yemeklerle mükemmel bir uyum sağlar. Yoğurtlu mezeler, çorbanın sıcaklığıyla dengeleyici bir etkisi olur ve yemeklerin lezzetini artırır. Çorbanın yanına, zeytinyağlı enginar, yeşil salata veya cacık gibi ferahlatıcı ve sağlıklı seçenekler ekleyebilirsiniz.

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Bunun yanı sıra, çıtır ekmek veya taze pide dilimleri de şehriye çorbasıyla çok iyi gider, çünkü ekmek, çorbanın sıvısını emerek lezzetini artırır. Eğer daha doyurucu bir öğün isteniyorsa, yanında ızgara tavuk, köfte ya da bir dilim börek de sunulabilir. Bu çeşitliliği sayesinde şehriye çorbası, her damak zevkine hitap edebilecek bir ana yemekle tamamlanabilir.