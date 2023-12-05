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        Haberler Gündem Şeker Yatırım halka arz sonuçları açıklandı! 2023 'SKYMD' Şeker Yatırım borsada ne zaman işlem görecek ve kaç lot verdi?

        Şeker Yatırım halka arz sonuçları açıklandı! 'SKYMD' borsada ne zaman işlem görecek?

        Şeker Yatırım halka arz sonuçları KAP tarafından yapılan bildiri sonucu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında talep toplayan Şeker Yatırım, 7,00 TL'den halka arz edilmişti. Şeker Yatırım halka arz büyüklüğü halka arz büyüklüğü 367,5 milyon TL olarak açıklanırken, yatırımcılara toplamda 52,5 milyon adet hisse dağıtımı yapıldı. İşte Şeker Yatırım halka arz sonuçları ile kişi başına düşen lot dağıtım sayıları ve hissenin borsada işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 10:50 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:50
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        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, hissenin borsada işlem göreceğ tarih yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Toplamda 52,500,000 adet lot dağıtımının yapıldığı Şeker Yatırım halka arzında kişi başı 18-19 lot (126-133₺) pay edildi. Peki, "Şeker Yatırım halka arz borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Şeker Yatırım 'SKYMD' hisse koduyla borsada işlem göreceği tarih...

        2

        ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Şeker Yatırım toplama işlemleri 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından halka arz sonuçları açıklandı.

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        ŞEKER YATIRIM KAÇ LOT VERDİ?

        Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arz açıklık oranı yüzde 35,71 olarak açıklanırken, toplamda 52,500,000 adet lot dağıtımı yapıldı. Halka arz sonuçlarına göre Şeker Yatırım Menkul Değerler hesap başı en fazla 18-19 lot (126-133₺) pay edildi.

        4

        ŞEKER YATIRIM NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (SKYMD) halka arzı sonrası şirket paylarının borsada 6 ya da 7 Aralık 2023 tarihinde işlem görmeye başlaması bekleniyor.

        5

        ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Şeker Yatırım halka arz katılım endeksine uygun değil.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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