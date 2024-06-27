Şekerbank'tan hisse devri açıklaması
Şekerbank, bankanın ödenmiş sermayesinin yüzde 12,06'sına karşılık gelen hissesinin İlbak Holding'e devrine ilişkin sürecin başladığını duyurdu
Şekerbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada “Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve Bankamızın ödenmiş sermayesinin %12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak, Taraflar, diğer koşulların yanında öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı şartına bağlı olmak kaydıyla anlaşarak süreci başlatmışlardır” ifadesine yer verildi.