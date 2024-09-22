Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Şekeri hayatımızdan tamamen çıkarırsak ne olur? Hiç şeker tüketmemek sağlıklı mıdır? Sağlığımıza etkileri nelerdir?

        Şeker tüketimini tamamen kesersek ne olur? Sağlığımızı olumsuz etkiler mi?

        Şekerler yaşamımızın her noktasında yer alır. Özellikle Türkiye'de insanların şekerden uzak durması oldukça zordur. Neredeyse her öğün bir şekilde şeker tüketiriz. Şeker tüketmeyi tamamen bırakırsak sağlığımıza olumsuz bir etkisi olur mu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 09:30 Güncelleme: 22.09.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Doğal şekerler vücudumuz için gereklidir, ancak aşırı şekerin sağlık açısından zararlı olduğu hepimizin malumudur. Fazla şeker tüketimi, diyabetten kalp hastalıklarına kadar çok sayıda sağlık problemini tetikleyebilir. Ancak, şeker tüketimini aniden kesmeniz halinde bazı yoksunluk belirtileri ve birçok yan etkiyle başa çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Şekersiz beslenmenin sonuçları nelerdir?

        2

        Şeker yoksunluğu nedir?

        Şekeri hayatınızdan tamamen çıkardığınızda şiddetli baş ağrısı, yorgunluk, kramplar ve mide bulantısı gibi sizi yorgun düşüren problemlerle karşılaşabilirsiniz.

        3

        2 hafta süreyle şekeri bırakırsanız vücudunuzda neler olur?

        Şekersiz geçirilen 2 hafta sonrasında insan vücudunda çeşitli mucizevi ve şaşırtıcı etkilerle karşılaşılmıştır. Bunun sonucunda şekerin gerçekten vücut için gerekli olmadığı sonucuna varılmıştır. Şeker bir bağımlılıktır. 3 gün boyunca hiçbir şekilde vücuda şeker sokulmadığında vücut artık eskisi gibi şeker istememeye başlar.

        4

        2 hafta boyunca şeker tüketmemenin sonuçları şunlardır:

        1. Yüzün ve karnın şekli değişir

        Yuvarlak ve şiş yüz hatları daha ince yüz hatlarına bürünür. Bel incelir ve karın çevresindeki fazlalık bir miktar azalır. Vücudun ana yakıt kaynağı her zaman şeker ve yağdır. Seçim şansı olduğunda vücut her zaman şeker tüketmeyi tercih eder.

        5

        Şeker yemeyi bırakınca ise artık yağları yakmaktan başka şansı kalmaz. Yağların etkin bir şekilde yakılması ile vücudun birçok bölgesi incelir. Bunların en etkin şekilde görüldüğü kısımlar ise yüz ve karın çevresidir.

        6

        2. Gözler iyileşir

        Gözler şekere karşı çok hassastır. Buna bağlı olarak şeker hastaları genellikle göz sinirlerinin tahribi sonucu oluşan göz problemleriyle uğraşır. Şekersiz beslenme sonucunda göz sinirleri sağlamlaşır, göz bulanıklığı ortadan kalkar ve göz daha iyi görür.

        7

        3. Beyin, atardamarlar ve böbrekler iyileşir

        Kolesterol değerleri düşer. Ardından beynin ve sinirlerin de iyileşmeye başlar. Şeker kesildiğinde sinirler otomatik olarak toparlanmaya başlar. Beynin iyileşmesiyle birlikte hafıza güçlenir ve odaklanma süresi uzar. Kişi daha mutlu ve dinç hale gelir.

        8

        4. Gece idrara çıkma azalır

        Su, şekeri takip eder. Bu sebeple geceleri idrara çıkma durumu fazla şeker tüketen kişilerde sık görülmektedir. Şeker tüketildiğinde kana karışır ve buradan filtrelemek için böbreklere gider. Bu da daha fazla idrar çıkmasına sebep olur.

        9

        5. Daha enerjik olunur

        Şeker kesildiğinde vücut şeker yakıtı yerine yağ yakıtı ile çalışmak zorunda kalır. Yağ yakıldığında ise vücut şeker yakmaya kıyasla çok daha fazla kalori ve enerji elde eder. Bu enerji hemen bitmez, kişiyi daha uzun süre dinç tutar. Sık sık yorgunluk hissedilmez.

        10

        6. Sık sık acıkma ve atıştırma hissi yok olur

        Ani gelen atıştırma istekleri ve sık sık acıkma hissi ortadan kalkar. Öğünler arasında yeme isteği kaybolur. Çünkü aç olunan sürelerde yemek yenmese bile vücut kendi yağı ile tatmin olmaktadır.

        11

        7. Kilo kaybı yaşanır

        Şeker bırakıldıktan sonra başlangıçta çok fazla su ağırlığı kaybedilmektedir. Ardından kilo kaybı yağlardan sağlanır. Şekerin 1 hafta tamamen kesilmesiyle minimum 3 kilo verilir.

        12

        8. Daha iyi bir cilde sahip olunur

        Enflamasyondaki düşüş nedeniyle ciltte iyileşmeler fark edilmektedir. Ciltteki şişkinlikler geçer ve cildin aşırı yağlanma sorunu azalır. Ayrıca cilt kızarıklıkları da düzelmektedir.

        13

        Dikkat Etmeniz Gerekenler

        Şekerlerin hepsi aynı değil, tabii ki. Katkılı şeker içeren şekerlemeler, tatlılar ve işlenmiş gıdaların besin değeri bulunmadığı gibi, ekstra kalori almamıza da neden oluyor. Bunun yerine, doğal şeker bulunan gıdaları tercih etmemizde fayda var.

        14

        Örneğin, meyveler. Vitamin, mineral ve lif kaynağı olan meyvelerde doğal şeker bulunduğundan, sağlıklı bir diyetin vazgeçilmez parçası olabilirler.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta
        Dünyada ikinci
        Dünyada ikinci
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Galatasaray'dan olay paylaşım!
        Galatasaray'dan olay paylaşım!
        Gardırobun üniformaları!
        Gardırobun üniformaları!
        "Mourinho'ya derbiyi anlatamamışlar"
        "Mourinho'ya derbiyi anlatamamışlar"
        "Onlar gole çevirdi, biz atamadık!"
        "Onlar gole çevirdi, biz atamadık!"
        İsrail-Lübnan gerilimi! Lübnan'dan 15 roket atıldı
        İsrail-Lübnan gerilimi! Lübnan'dan 15 roket atıldı
        "F.Bahçe'yi yanımıza yaklaştırmadık!"
        "F.Bahçe'yi yanımıza yaklaştırmadık!"
        Tur otobüsü devrildi: 20 yaralı
        Tur otobüsü devrildi: 20 yaralı
        Bektaşilere 'Vatikan tarzı' devlet
        Bektaşilere 'Vatikan tarzı' devlet
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?