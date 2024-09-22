Dikkat Etmeniz Gerekenler

Şekerlerin hepsi aynı değil, tabii ki. Katkılı şeker içeren şekerlemeler, tatlılar ve işlenmiş gıdaların besin değeri bulunmadığı gibi, ekstra kalori almamıza da neden oluyor. Bunun yerine, doğal şeker bulunan gıdaları tercih etmemizde fayda var.