Dünya Böbrek Günü sebebiyle ‘Çocuklarda Obezite’ye karşı gerçekleştirilen etkinlikte “Şeker ve tuzu azalt, hayatını uzat” sloganı ile önemli bilgiler paylaşıldı.

Etkinlikte çocuklar mutfağa girip sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayan sevilen oyuncu Ayça Erturan sağlıklı beslenmeyi çok küçük yaşlarda öğrendiğini belirtti: “bahçemde ekip-diktiklerimle doğal tohumlar elde ettim ve hatta bu yüzden Buğday Derneği’ne üye olup orada eğitimler aldım. Bunun için çok şanslı olduğumu düşünüyorum” dedi.

Erturan, dışarıdan yemek yemek konusunda çok dikkatli olduğunu belirtti ve ekledi: “Hangi hijyenik şartlarda hazırlandığı ve hangi yağlarla yapıldığını bilmediğim için dışarıdan yemek yerine yiyeceklerimi yanımda taşımaya gayret ediyorum. Keşke doğamız ve kendi ürünlerimiz bozulmasaydı ve anneannelerimiz, ninelerimizden kalan adetleri devam ettirebilseydik. Annelere mesajım ise hazır gıdalardan uzak durmak yönünde olacak” dedi.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ABUR CUBURLA HİÇ İŞİM OLMADI"

Etkinliğe katılan oyuncu Almila Ada, “Çocukluğumdan beri abur cuburla hiç işim olmadı. Bale yapmamın bunda çok büyük etkisi var. Sağlıklı yemekler konusunda mutfakta çok iddialı olduğumu söyleyebilirim.”

Etkinlikte yer alan bir diğer sevilen oyuncu Aslı Bekiroğlu ise, "Aslında halen beslenme bölümü öğrencisiyim. Bunu çok kimse bilmez mutfakta pek iyi değilimdir ama sağlıklı beslenme konusundaki bilgilerimle iyi yaşadığımı söyleyebilirim" dedi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “82 milyon nüfusta 3 milyon morbit obez var ve bunun 1,8 milyonu çocuk yaşında. En büyük sıkıntı da bunun yüzde 8 artmış olması. Bizler yaptığımız çalışmalarla bu oranı yüzde 4’lere çekebilirsek ne mutlu bize. Çocukların, ailelerinden edindiği yanlış beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesine yönelik bilinçlendirme çalışmaları, bu yılki ana hedefimizdir. Bu bağlamda çocuklara başta abur cubur olmak üzere bol kalorili, bol şekerli, bol tuzlu beslenme yerine, yeterli ve dengeli beslenme bilincinin kazandırılması, geleceğin sağlıklı nesillerini yetiştirme açısından ülkemizin vazgeçilmezidir. Bu arada çocuklara en fazla tükettikleri/yedikleri besinler ve ürünler yerine daha sağlıklı alternatiflerin olduğu Dr. Dilistan Shipman gibi uzmanlar tarafından öğretilmeli ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Ayrıca yeni neslin yakından takip ettiği birbirinden değerli genç oyuncularında bu konuda bilinçli olduğunu ve bunu çevreleriyle paylaştığını görmek de mutluluk veriyor” açıklamasında bulundu.

"KESKİN KOKU VE TADI OLAN SEBZELER KÜÇÜK YAŞLARDA ALIŞTIRILMALI"

Mutfak etkinliğinde moderatörlük görevini üstlenen Gastronomi Uzmanı Dr. Dilistan Shipman ise doğru ve sağlıklı beslenmenin çocukluk döneminde başlanması gerektiğinin altını çizdi.

Shipman, “Beslenme; bireylerin sağlığını korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimleri olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranışdır. Doğru ve sağlıklı beslenme çocukluk döneminde başlamalıdır çünkü o dönem yetişkinlik için temel oluşturan pek çok alışkanlığın geliştiği dönemdir. Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanmasının yanı sıra, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması da önemlidir. Çocuklar küçük yaşlarda besinlere karşı seçici tavırlar sergileyebilirler. Özellikle koku ve tatları keskin olan enginar, kereviz, lahana gibi sebzeleri tüketmekte direnç gösterebilirler. Bu nedenle bu tip yiyeceklerin küçük yaştaki çocuklara alıştırılması için sevecekleri diğer yiyeceklerle harmanlanarak sunulması ilerde sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazanmaları için tavsiye edilebilir” diye konuştu.

“BESLENMENİN YANINDA HAREKET AZLIĞI DA OBEZİTE İÇİN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR"

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu ise, Türkiye’de obezitenin arttığına dikkat çekti: “obezite ülkemiz için artık çok ciddi bir problem çünkü bu konuda Avrupa’da birinciyiz. Annelerin mutfaklarından alacağı küçük önlem ve değişiklikler sayesinde obeziteyi önlemek için çok büyük adımlar atılacağına düşünüyorum. Türkiye’de obezite birçok nedenden dolayı artış gösteriyor ve bunlardan bir tanesi de beslenme. Ayrıca hareket azlığı ve okullardaki yemekhanelerin ele alınması ve hatta sosyal sorumluluklar çerçevesinden devlet politikası şeklinde ele alınması gerekiyor. Türk Pediatri Kurumu’nun da bu konuyla ilgili çalışmalarının olduğunu özellikle söylemek istiyorum” dedi.