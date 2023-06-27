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Hızlı bir şekerleme, yaratıcılığınıza ani bir destek verebilir!

Son zamanlarda yapılan bir araştırmanın sonuçları, kısa bir şekerlemenin yaratıcı sorunları çözmek için harika bir yol olduğunu gösteriyor.

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  • Şekerleme yaratıcılığınıza destek verebilir mi?

    Thomas Edison ve Salvador Dali'nin ortak noktası neydi? Topluma yaptıkları büyük katkıların yanı sıra, ikisi aynı zamanda belirli bir şekerleme tekniği konusunda da zayıf noktaları paylaşıyorlardı.
  • Şekerleme yaratıcılığınıza destek verebilir mi?

    İyi bir şekerlemenin yaratıcılık üzerindeki etkisine ikna olan her ikisi de kestirmeleri fikirleri teşvik etmek için kullanırdı. Bir nesneyi tutarak uyuyakalırlar. Uykuya dalmaya başladıklarında, nesne yere düşüyor, onları uyandırıyor ve uykudan kaynaklanan fikirlerini not etmelerine izin veriyordu.
  • Şekerleme yaratıcılığınıza destek verebilir mi?

    Öyleyse asıl soru şu: Kısa bir şekerleme sizi yaratıcılıkla doldurabilir mi yoksa bu sadece dünyaca ünlü bilim adamları ve sanatçılar için mi geçerli? 2021 yılında yapılan bir araştırma, şekerlemeler ve yaratıcılık arasındaki bağlantıyı destekleyerek soruyu yanıtladı.
  • Şekerleme yaratıcılığınıza destek verebilir mi?

    Bu çalışmada, Institute du Cerveau'dan bir araştırma ekibi, 103 katılımcıyı bir görevi tamamlama becerileri açısından test etti. Bu meydan okuma (Sayı Azaltma Görevi olarak bilinir) gönüllülerin bunu hızlı bir şekilde tamamlamasını sağlayan gizli bir kısayola sahiptir.
  • Şekerleme yaratıcılığınıza destek verebilir mi?

    Grubun sadece yüzde 16'sı başlangıçta görevin kısayolunu bulabildi ve ardından görevden alındı. Grubun geri kalanı daha sonra gözleri kapalı olarak karanlık bir odada 20 dakikalık bir molaya gönderildi.
  • Şekerleme yaratıcılığınıza destek verebilir mi?

    Institute du Cerveau'daki araştırmacılar, kısa bir süre uyumanın yaratıcı düşünceyi geliştirdiğini buldu.
  • Şekerleme yaratıcılığınıza destek verebilir mi?

    Bu koşullar insanları uykuya göndermeyi amaçlıyordu. Araştırmacılar uykunun erken aşamalarını (yaratıcılık için en uygun nokta) hedeflemek istediklerinden, katılımcılara tutmaları için bir bardak su vererek Edison ve Dali'nin tekniklerini izlediler.
  • Şekerleme yaratıcılığınıza destek verebilir mi?

    Aranın sonunda katılımcılardan aynı görevler üzerinde çalışmaları istendi. Uykunun erken evresinde uyuyakalan katılımcıların yüzde 83'ü, uyanık kalanların yalnızca yüzde 31'ine kıyasla gizli kuralı buldu.
  • Şekerleme yaratıcılığınıza destek verebilir mi?

    Uyuyan grup ortalama olarak sadece bir dakika uyuduğu için bu sonuç özellikle şaşırtıcı. Ancak, çok uzun süre uyuyan ve uykunun bir sonraki aşamasına geçenler için yaratıcılıktaki bu artış ortadan kalktı.
  • Şekerleme yaratıcılığınıza destek verebilir mi?

    Çalışmanın yazarlarından biri olan Delphine Oudiette, "Bunun yaratıcılığı neden artırdığını gerçekten bilmiyoruz. Uykunun ilk aşaması, uyanıklık ve uyku arasındaki melez bir durumdur ve potansiyel olarak yaratıcılık için iki dünyanın en iyisini sağlar. Zengin, spontane, rüya benzeri deneyimlerle ilişkilendirilir. Fikir üretimine neden olan şey olabilir." diyor.
  • Şekerleme yaratıcılığınıza destek verebilir mi?

     

    Çok kısa bir şekerleme, yaratıcı düşüncenizi geliştirmek için iyi olmakla kalmaz, aynı zamanda Edison'un düşen eşya numarasını takip etmek aslında bunu yapmanın harika bir yoludur. Bu, çok uzun süre uyumanızı ve etkisini kaybetmenizi engeller.

     
  • Şekerleme yaratıcılığınıza destek verebilir mi?

    İnsanlar çözmekte zorlandıkları bir problemle karşılaştıklarında veya yaratıcı ilhama ihtiyaç duyduklarında, Edison'un tekniğini kullanarak 'yaratıcı bir mikro şekerleme' yapmaya çalışabilirler.
  • Şekerleme yaratıcılığınıza destek verebilir mi?

    Oudiette "Bunun için gözleri kapalı bir koltuğa elinde bir cisimle uzanmalı, eli kol dayama yerinin dışında olmalı ki cisim düşebilsin." diyor.
  • Şekerleme yaratıcılığınıza destek verebilir mi?

    Eşya düşürme tekniğinin her seferinde işe yaramayacağını belirtmekte fayda var. Araştırmacılar ara sıra katılımcıların ilk uyku aşamasından önce bardağı düşürdüklerine ve tamamen uykuya dalmadan önce onları uyardığına tanık oluyorlardı.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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