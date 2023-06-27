Şekerleme yaratıcılığınıza destek verebilir mi?

Çalışmanın yazarlarından biri olan Delphine Oudiette, "Bunun yaratıcılığı neden artırdığını gerçekten bilmiyoruz. Uykunun ilk aşaması, uyanıklık ve uyku arasındaki melez bir durumdur ve potansiyel olarak yaratıcılık için iki dünyanın en iyisini sağlar. Zengin, spontane, rüya benzeri deneyimlerle ilişkilendirilir. Fikir üretimine neden olan şey olabilir." diyor.