Şekerpare tarifi: evde nefis şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri neler? Bayram sabahlarının o telaşlı ama huzurlu hazırlığında mutfaktan yayılan o tanıdık koku, iftar sofralarının en tatlı finali veya ani gelen misafire sunulacak en garantili ikram... Türk mutfağının şerbetli tatlılar hiyerarşisinde baklavadan hemen sonra gelen, ancak yapımının daha pratik olmasıyla gönüllerde taht kuran şekerpare, adıyla müsemma bir lezzet şölenidir. Ağızda dağılan kıyır kıyır dokusu, tam kıvamında şerbeti ve üzerindeki o kavrulmuş fındığıyla hem göze hem damağa hitap eder.

