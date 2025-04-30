Sektör temsilcileri artırılan "Yarısı Bizden" kampanyası desteğini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için başlatılan Yarısı Bizden kampanyası kapsamında desteklerin artırıldığını açıkladı.

Buna göre, konutlarda kentsel dönüşüm için hibe miktarı 700 bin liradan 875 bin liraya, kredi desteği 700 bin liradan 875 bin liraya, taşınma yardımı ise 100 bin liradan 125 bin liraya yükseltildi. Böylece İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarı 1,5 milyon liradan 1 milyon 875 bin liraya çıkarılmış oldu.

İş yerleri için ise hibe ve kredi miktarı ayrı ayrı 350 bin liradan 437 bin 500 liraya, taşınma desteği de 100 bin liradan 125 bin liraya çıkartıldı.

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Sektör temsilcileri, artırılan desteklerin kentsel dönüşüme sağlayacağı katkılara ve yapılması gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kentsel dönüşümün hızlanması için oldukça faydalı"

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkanı Haldun Ersen de bu konudaki artışın çok iyi olduğunu ve kentsel dönüşümün önünü açacağını belirterek, "Özellikle inşaat maliyetlerdeki artış hızının düştüğü bu dönemde oldukça faydalı olacaktır." dedi.

Söz konusu artışların kentsel dönüşümü hızlandıracağını dile getiren Ersen, şu değerlendirmelerde bulundu: "Son dönemde hak sahipleri genelde bize bu artışların ne zaman olacağını soruyordu. 100 metrekarelik bir dairenin ortalama inşa maliyeti İstanbul'da 1,9-2 milyon lira civarında. Bu rakam bölgeye veya kullanılan malzemeye göre değişebiliyor. Verilen desteğin 1 milyon 875 bin lira olduğu düşünüldüğünde maliyetlere çok yakın bir rakam olduğunu görüyoruz. Bu da sürece olumlu katkı sağlayacak. KENTSEV olarak bu destek artışlarının İstanbul'a hayırlı olmasını dileriz. Bursa, İzmir, Adana ve Antalya gibi büyükşehirlerdeki vatandaşlarımızın da bu kampanyanın kendi şehirlerinde uygulanmasına yönelik talepler var." REKLAM "Desteklerin ulaştırılmasındaki hız dönüşümün başarısını artıracaktır" Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de artan hibe ve taşınma desteklerinin, vatandaşların kentsel dönüşüme katılımını teşvik edebileceğini belirterek, "Özellikle ekonomik zorluklar nedeniyle dönüşüme sıcak bakmayanlar için bu artış, önemli bir motivasyon kaynağı olabilir. Daha yüksek destek miktarları ise dönüşüm projelerinin finansmanını kolaylaştırarak sürecin hızlanmasına katkı sağlayabilir." dedi.

Desteklerin hızlı ve etkin bir şekilde vatandaşlara ulaştırılmasının sürecin başarısı için kritik önemde olduğunu vurgulayan Ekiz, dönüşüm projelerinde kaliteli ve güvenilir müteahhitlik hizmetlerinin sağlanmasının gerektiğini söyledi. Ekiz, "Dönüşüm sürecindeki bürokratik engellerin azaltılması sürecin hızlanmasına katkı sağlayacaktır. İnşaat maliyetlerindeki artışların, sağlanan destek miktarlarıyla dengelenmesi gerekmektedir. Yani maliyetlerdeki artışla birlikte zamanla destekler de aynı oranda artırılmalıdır. Bu gelişme kentsel dönüşümdeki başarıyı artıracaktır." ifadelerini kullandı. Vatandaşlara bu desteklerden faydalanmaları çağrısında bulunan Ekiz, hak sahiplerinin dönüşüm için ellerini çabuk tutmaları gerektiğini vurguladı. "Başvuru sayısında artış bekliyoruz" Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik ise kampanya kapsamında açıklanan yeni tutarların kentsel dönüşüm süreci için önemli bir adım olduğunu belirterek, ancak finans problemlerinin yaşandığı bu dönemde yeterli olmayabileceğini söyledi. REKLAM Desteklerin yükseltilmesinin ve İstanbul'da yaşanan son depremlerin ardından başvuru sayısında artış beklediklerini ifade eden Şişik, "Kentsel dönüşümle birlikte dirençli kentler oluşturmalıyız. Ancak artık tek tehdit deprem değil, iklim riskleri de var. Binalarımızı iklim şartlarına da uygun hale getirmemiz gerekiyor." dedi.

"Destekler bölgelere göre artırılabilir" Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Derneği Genel Başkanı Hüseyin Kılınçarslan da kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla İstanbul'da başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyasında destek tutarlarının artırılmasının olumlu bir gelişme olarak yorumlanması gerektiğini söyledi. Buna rağmen özellikle İstanbul'un merkezi noktalarında bu desteklerin yeterli olamayabileceğini dile getiren Kılınçarslan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ayrıca kredi ödemelerinin ilk iki yıl ertelenmesi ve ilk yıl faizsiz uygulanması oldukça avantajlı bir düzenleme olsa da, devam eden yıllarda TÜFE oranının yarısı kadar güncelleme yapılacak olması, ilerleyen dönemde maliyet baskısını yeniden artırabilir. Sonuç olarak, desteklerin artırılması dönüşüm sürecini teşvik edecek önemli bir adım olsa da, bu teşviklerin gerçek piyasa koşullarıyla tam anlamıyla örtüştüğünü söylemek zor. Daha kalıcı çözümler ve bölgesel maliyet analizlerine göre kademeli destek sistemleriyle sürecin daha sürdürülebilir hale gelmesinin mümkün olacağına inanıyoruz."