Türkiye sele teslim! Bir can kaybı var! Okullar tatil edildi! Birçok kenti sel vurdu! - Son dakika haberler

DHA

Şiddetli sağanak yurt genelinde can kaybı ve maddi hasara neden oldu. Anadolu'dan Karadeniz'e birçok kentte sel yaşandı.

SAMSUN'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ DHA'da yer alan habere göre Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Alıçlı Mahallesi'nde, birçok hayvanın öldüğü sel sırasında, hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybederek düşen Şükrü Köksal, taşkınla birlikte sürüklendi. Köylülerin çabaları sonucu sel sularının içerisinden çıkarılan Köksal hayatını kaybetti.

ANKARA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken Dikmen'in bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak nedeniyle yollara toprak ve taşlar sürüklendi.

SİNOP'TA İKİ İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ Sinop Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde bugün ve yarın kuvvetli ve gök gürültülü yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Valilik açıklamasında bugün Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Samsun'un Ladik ilçesinde de eğitime 1 gün ara verildi.

2021'DE CAN KAYIPLARI YAŞANMIŞTI Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçesinde, gece boyu süren kuvvetli yağış nedeniyle dere suları yükseldi, iş yeri ve evleri su bastı. Çatalzeytin ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. İnebolu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil edildi.

AMASYA'DA D 100 KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI Amasya'da, sağanak yağışın etkisiyle merkeze bağlı Kuzgeçe köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Sel sularıyla birlikte gelen çamur ve taş parçaları Amasya-Taşova D 100 Karayolunu ulaşıma kapattı. Balçık ve çamurla kapanan yolda ilerleyemeyen araçlar kuyruk oluşturdu.

AMASYA'DA 2 KİŞİ KAYBOLDU İHA'da yer alan habere göre Amasya’nın Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi. Şahin’in durumu bildirmesi üzerine araçtaki kayıp iki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

TOKAT ERBAA'DA SEL YAŞANDI Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu. Kırsal alanlarda etkili olan sağanak köylerde bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ilçeye bağlı köylerde aşırı yağış nedeniyle sel meydana geldi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

ÇORUM'DA TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. İlçede öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonucu Karabatak Çayı taştı. Beşdam köyünde, çayın kıyısındaki ekili arazileri su bastı.

DENİZLİ'DE TREN HATTI ZARAR GÖRDÜ Denizli-Aydın ve İzmir seferlerinin yapıldığı tren hattının Goncalı Mahallesi'ndeki 500 metrelik kısmında sağanağın neden olduğu selde çökme ve rayların altında toprak boşalması oldu. Durumu fark eden vatandaşlar, hareket halindeki treni durdurarak olası bir faciayı önledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.