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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel bölgesinden son durumu açıkladı

Yurdun birçok yerinde etkili olan sağanak yağışlar Karadeniz bölgesindeki hayatı olumsuz etkiledi. Samsun'da 1 kişi yaşamını yitirirken Amasya'da sele kapılan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölge için AFAD'dan yeni uyarı da geldi. Samsun'da açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bu gece Samsun'da dikkat. Yarın turuncu uyarı Ordu'ya doğru gidecek. Perşembe gününden itibaren inşallah yoğun yağışlar Karadeniz'den çıkacak diyoruz" ifadelerini kullandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel bölgesinden son durumu açıkladı - En Son Haberler
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Samsun'da açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son durumla ilgili olarak bilgi verdi. Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"HEMŞEHRİLERİMDEN HASSASİYET BEKLİYORUM"

Biliyorsunuz dün akşamdan itibaren Samsun başta olmak üzere Sinop'ta, Amasya'da, Kastamonu'da yoğun yağmur ve onun peşinden maalesef bazı olumsuzluklar yaşandı. Samsun, Ladik ilçesi Tüfeklidere mahallesinde bir aracın mahsur kaldığını, olay yerine intikal eden arkadaşlarımız araçta mahsur kalanları kurtardılar. Ladik, Alıçlı mahallesi sele kapılan bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Birazdan arkadaşlarımla taziyeye gideceğiz. Mekanı cennet olsun, diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Valimiz açıklama yaptı; Ladik, Atakum, Canik, Tekkeköy'de okullarda öğretime ara verildi. Bugün özellikle Samsun'a geldim. Gerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüğünden teyit aldık, yoğun yağışla ilgili turuncu uyarı verildi. Dolayısıyla Samsunlu hemşerilerimden hassasiyet bekliyorum.

SİNOP

Sinop'la ilgili yoğun yağışlar neticesinde Ayancık yolu üzeri Yeniçağ mevkiinde dere taşması meydana gelmiştir. Herhangi can kaybı, yaralanma olmamıştır. Kestanelik köyünde mahsur kalan 8 vatandaşımız güvenli noktaya alınmış, Sinop-Ayancık Köyü, Şerefiye köyünde su taşkını olmuş, köprünün altı temizlemiştir. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için il özel irade ve belediye gayret göstermektedir. Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere AFAD tarafından gerekli koordinasyonlar yapılmıştır.
Kastamonu'da 1,5 günden beri yoğun yağışlar Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu'da etkili olmuştur. Can ve mal kaybı olmamıştır. Bozkurt'ta ulaşımda aksama, Çatalzeytin ve Abana ilçelerinde dere taşması meydana gelmiş. Bozkurt, Bayramözü köyünde bir araç sele maruz kalmış, Bayramgazi yolu açılmıştır. Abana ve Bozkurt ilçelerinde 5 binada su tahliye çalışmaları yapılmıştır. Kastamonu genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı olup, ilçelere ulaşımı sağlayan ana arterde bir sorun bulunmamaktır. Bakan yardımcım İsmail Bey'i oraya gönderdim. İnebolu köprüsüne gittiler, orada önceden meteorolojinin uyarısıyla tedbir alan arkadaşlarımızın her birini kutluyorum. Tekrardan sıkıntı olmamasıyla ilgili güzel tedbirler almışlardır. Az önce bakan yardımcımla görüştüm. Aynı Bozkurt'ta olduğu gibi su yatağının derin ve genişletilmesi, köprünün mimari tasarımı olması gerektiği gibi yapmayla ilgili çalışmalara başlayacağız.

AMASYA

Amasya'da aynı saatlerde başlayan yoğun yağış, Amasya-Erzincan karayolunun Kışlacık mevkisi karayolu ulaşıma belli süre kapanmıştır. Saat 22.00 itibariyle trafik tek yönlü açıldı. Yarından itibaren tamamen açıklanacak. Yukarı Şelale mevkiinde piknikte olduğu belirlenen 3 vatandaşımızın içinde bulunduğu araç yağış nedeniyle maalesef sele kapılmıştır. O araçtan 1 vatandaşımız kurtarılmış, 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. 1 vatandaşımızın da arama çalışmaları devam etmektedir. AFADT Başkanımız orada yetkililerle birlikte çalışmalara devam etmektedir. En kısa zamanda kayıp olan vatandaşımızın bulunmasını temenni ediyorum. Devlet olarak biz AFAD koordinasyonunda, Samsin'da valimiz, milletvekillerimiz, büyükşehrimiz, Canik Belediye Başkanımız, bölge müdürlüklerimiz, karayollarımız, DSİ, Meteroloji, SASKİ güzel işler çıkardı. Yaraları salmakla ilgili çalışmalar hassasiyetle devam ediyor. Allah tekrarından korusun diyoruz. Gülsan sanayi sitemizde 2 bin arkadaşımız var. Her birine geçmiş olsun diyoruz. Bu gece Samsun'da dikkat. Yarın turuncu uyarı Ordu'ya doğru gidecek. Perşembe gününden itibaren inşallah yoğun yağışlar Karadeniz'den çıkacak diyoruz.

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