Sel suları otomobili önüne kattı!

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir çoban yıldırım çarpması sonucu yaralanırken, Doğubayazıt, Eleşkirt ve Tutak ilçelerinde sağanak yağış sele dönüştü. Önüne kattığı her şeyi sürükleyen sel suları ekili arazilere zarar verdi.

DHA'nın haberine göre Eleşkirt ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte Yayladüzü Beldesi kırsalına art arda yıldırım düştü.

Saat 16.00 sıralarında Yayladüzü beldesine ait yaylada hayvan otlatan Muhammed Kasacı (18), yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine yaylaya giden sağlık ekipleri, yaralı çobanı ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

REKLAM SEL SULARI OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİ Eleşkirt ilçesinde etkili olan yağmur suları ise sele dönüştü. İlçeye bağlı Akyumak köyünde sel suları önüne kattığı her şeyi sürükledi. Sel sularının sürüklediği bir otomobilde hasar oluştu. Köyde 4 araç ve 4 ev da hasar oluştu.

Sağanak yağış Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde de zarara yol açtı. Yağışın sebep olduğu sel suları ekili arazilere zarar verdi. ALTGEÇİTTE MAHSUR KALDILAR Elazığ'da da etkili olan sağanak nedeniyle yağmur sularıyla dolan altgeçitte mahsur kalan anne ve iki çocuğunu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı esnaflar da zemin katlarda bulunan iş yerlerine suyun gitmemesi için çekpaslarla önlem aldı.

Merkez Bosna Hersek Bulvarı girişinde bulunan altgeçitte 23 BK 951 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan anne ve iki çocuğu, mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlarından çıkarılan anne ve çocukları, tedbir amaçlı bir süre ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirildi.