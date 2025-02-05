Selahattin Baki, HT Spor'a konuştu: Pişmanım diye beyan vermedim

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki, geçen sezon oynanan Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili ifade verdi. Baki, daha sonra verdiği ifadeyle ilgili HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

💥 Olaylı derbi için ilk duruşma görüldü!



🗣️ Eski Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, konu hakkında HT Spor'a açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/NM5ekWrEp8 — HT Spor (@HTSpor) February 5, 2025

İşte Selahattin Baki'nin HT Spor'a özel açıklamaları:

"Gönül isterdi ki hiç böyle bir gündemden ötürü konuşmuyor olsaydık. Ancak ve ancak 100 küsür yıllık Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sıkıntılı, gergin derbiler olmuştur. Burada bir kaotik ortamda, biz sadece ve sadece haklı bir galibiyetten, 10 kişi kaldıktan sonra kazanınca taraftarımızla bütünleşmek istediğimiz zaman, bir direnişle karşılaştık. Bunun sonunda bazı tatsızlıklar, polemikler oldu. Ortama göre, oradaki sayıya göre çok vahim olayların olmadığını düşündüm. Bu sırada başkanımıza doğru 4-5 kişinin parmak sallaya sallaya hamle yaptığını gördüm. Bunu anlatıyorum en baştan, çok önem verdiğim bir konu var. Üstüne basa basa, iki defa verdiğim bir beyanın az önce zapta geçmediğini gördüm. Dolayısıyla çok önemli. Burada detay kaçırmak istemiyorum. Burada hiçbir şekilde inkar de etmedim. Bize karşı el hareketi ve küfür olduğu için ben de küfürle karşılık verdim. Bunu da zaten inkar etmiyorum. Benim ettiğim küfür, orada 4-5 kişilik bir grup vardı, başkanımıza doğru hamle yapar gibi vücut lisanlarıyla, jestleriyle... Olay bundan ibaret."

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"ERAY YAZGAN'I İSİM OLARAK BİLİYORDUM"

"Ben Eray Yazgan'ı isim olarak kim olduğunu biliyorum, Galatasaray genel sekreteri olmasından dolayı ama medyatik bir yönetim kurulu üyesi olmadığı için yani basın sözcüsü, futbol şube sorumlusu olmadığı için simasını bilmiyordum. Ben bunu söyledim. Ben kendisini sima olarak bu derbi olayından sonra kendisiyle ilgili her ne kadar üstünü kapatmaya çalışıyor olsalar da bir karaborsa bilet skandal iddiaları vardı kendisiyle ilgili. Bu olaylardan sonra kendisinin simasına tam anlamıyla vakıf oldum. Ben bunu iki defa söyledim, zapta geçmemiş. Bu birinci söylemek istediğim detay."