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        Haberler Gündem Politika Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş vefat etti

        Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş vefat etti

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın, Diyarbakır'da hayatını kaybettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:44
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        Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş vefat etti
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        DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada, önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın kaybının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Selahattin Demirtaş ve ailesine başsağlığı diliyor, halkımıza ise sabır dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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