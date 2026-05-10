Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Selahattin Paşalı'dan Anneler Günü'nde 'kriz sona erdi' mesajı - Magazin haberleri

        Selahattin Paşalı'dan Anneler Günü'nde 'kriz sona erdi' mesajı

        Geçtiğimiz haftalarda evliliklerinde zor bir dönemden geçtiklerini açıklayan çiftten Selahattin Paşalı, Anneler Günü'nde eşi Lara Paşalı ve kızı Pera'nın fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 15:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anneler Günü'nde 'kriz sona erdi' mesajı

        2022 yılında evlenen ve aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alan Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'nın evliliği, geçtiğimiz haftalarda çıkmaza girmişti. İkili, ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.

        Çiftin evlilik yıl dönümlerini kutlamamasının ardından Lara Paşalı'nın parmağındaki alyansı çıkarması ve düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması; ikilinin evliliklerinde kriz yaşandığı şeklinde yorumlanmıştı.

        REKLAM

        İddiaların büyümesi üzerine 22 Nisan'da sessizliğini bozan ikili, yaptıkları ortak açıklamada evliliklerinde zorlu bir dönemden geçtiklerini doğrulamıştı.

        Yapılan açıklamada, "Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verilmişti.

        REKLAM

        Yayımlanan bu açıklamadan hemen sonra sosyal medya hesabına düğün fotoğraflarını geri yükleyen Lara Paşalı, ayrıca yüzüğünü gösterdiği bir kare yayımlamıştı.

        Selahattin Paşalı, eşiyle arasındaki sorunları geride bıraktıklarını bugün yaptığı bir paylaşımla ilan etti. 10 Mayıs Anneler Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından eşi Lara Paşalı ve kızları Pera'nın yer aldığı bir fotoğraf karesini yayınladı.

        Paylaşımına sadece beyaz kalp emojisi ekleyen Selahattin Paşalı, bu sade mesajla hem eşinin Anneler Günü'nü kutladı hem de evliliklerindeki krizin yerini huzura bıraktığının mesajını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beşiktaş iskelesinde silahlı kavga

        (DHA) Beşiktaş iskelesinin önünde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Çalışmalar sürüyor.

        #Selahattin Paşalı
        #Lara Paşalı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!