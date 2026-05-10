Selahattin Paşalı'dan Anneler Günü'nde 'kriz sona erdi' mesajı

2022 yılında evlenen ve aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alan Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'nın evliliği, geçtiğimiz haftalarda çıkmaza girmişti. İkili, ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.

Çiftin evlilik yıl dönümlerini kutlamamasının ardından Lara Paşalı'nın parmağındaki alyansı çıkarması ve düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması; ikilinin evliliklerinde kriz yaşandığı şeklinde yorumlanmıştı.

İddiaların büyümesi üzerine 22 Nisan'da sessizliğini bozan ikili, yaptıkları ortak açıklamada evliliklerinde zorlu bir dönemden geçtiklerini doğrulamıştı.

Yapılan açıklamada, "Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verilmişti.

Yayımlanan bu açıklamadan hemen sonra sosyal medya hesabına düğün fotoğraflarını geri yükleyen Lara Paşalı, ayrıca yüzüğünü gösterdiği bir kare yayımlamıştı.

Selahattin Paşalı, eşiyle arasındaki sorunları geride bıraktıklarını bugün yaptığı bir paylaşımla ilan etti. 10 Mayıs Anneler Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından eşi Lara Paşalı ve kızları Pera'nın yer aldığı bir fotoğraf karesini yayınladı.

Paylaşımına sadece beyaz kalp emojisi ekleyen Selahattin Paşalı, bu sade mesajla hem eşinin Anneler Günü'nü kutladı hem de evliliklerindeki krizin yerini huzura bıraktığının mesajını verdi.