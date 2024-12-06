İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yaş haddini doldurması nedeniyle emekliye ayrıldı. Yerine gelen isim belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Zafer Aktaş’ın yerine Selami Yıldız atandı. Atama kararı sonrası ‘’Selami Yıldız kimdir?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. Yıldız, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Peki, Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, Selami Yıldız hayatı ve kariyeri...