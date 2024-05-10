Selanik'te Atatürk’ün evinden alınan toprak ve Türk bayrağı, Samsun'a ulaştırılacak

Her ilde farklı grup ve bisiklet kulüplerinin desteği ile Samsuna ulaştırılacak olan toprak ve Türk bayrağını teslim alan Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu (ROBİS) üyeleri Gümülcine'den yola çıktı.

Sporcular taşıdıkları toprak ve bayrağı yarın İpsala Sınır Kapısında düzenlenecek törenle Edirne'den gelen bisikletçilere teslim edecek.