Selçuk İnan'dan transfer açıklaması!

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Derince Stadı’nda Fas ekibi Al-Wydad Club ile yapacakları son hazırlık maçı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin olduğunu, en yukarısı neresiyse orayı yakalamak istediklerini belirten İnan, şehrin ve camianın bunu fazlasıyla hak ettiğini söyledi.

İnan, transfer edilen oyuncuların da çok önemli oyuncular olduğunu dile getirerek, Anadolu takımları için transfer limitleri olduğunu, o yüzden bu şartlarda transfer yapmanın kolay olmadığını kaydetti.

Bugüne kadar alınan tüm oyuncuların kendisinin ve yönetimin onayıyla alındığını vurgulayan İnan, "Bir transfer komitemiz var. Beraber belirledik ve beraber onayladık. O yüzden de bu durumdan çok mutluyum, çok memnunum." diye konuştu.

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İnan, önemli oyuncular aldıklarını ama transferin henüz bitmediğine işaret ederek "Transfer süreci zor ve meşakkatli bir süreç. Birkaç bölgeye daha eksiğimiz var. Onları da tamamlamak istiyoruz ama istediğimiz gibi oyuncuları getirmek çok da kolay olmuyor. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.