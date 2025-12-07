Selçuk İnan: Eksiklerimizi görmek için önemli bir maç oldu

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 0-0 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, deplasmanda etkili bir takımla, zorlu bir maç olacağını bilerek sahaya çıktıklarını ve mücadele anlamında maça iyi başladıklarını söyledi.

"EKSİKLERİMİZİ GÖRME AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR MAÇ OLDU"

Ligin en fazla koşan iki takımından biriyle karşılaştıklarına değinen İnan, "Dolayısıyla böyle bir takıma karşı işimiz kolay olmayacaktı. Aynı zamanda lig çok zor. Her röportajımda kazandığımız maçlardan sonra da bunu hep belirttim. Kaybettiğimiz maçlardan sonra da. Maçı kazanmak istiyorduk. Onun için oyuncularımız fazlasıyla mücadele etti. Girdiğimiz pozisyonları neticelendiremediğimiz için bugün maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldık. Bizim için eksiklerimizi görme açısından önemli bir maç oldu. En azından ofansif olarak." dedi.

İnan, stadyum zemininin çok iyi olmadığına dikkati çekerek bu durumun özellikle topa sahip olarak maçı kazanmak isteyen takımlar için dezavantaj yarattığını ifade etti.