        Selçuk İnan: Kazanmaya daha yakın taraftık! - Kocaelispor Haberleri

        Selçuk İnan: Kazanmaya daha yakın taraftık!

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, "Bugün kazanmaya daha yakın taraf bizdik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 17:49 Güncelleme: 23.11.2025 - 17:49
        "Kazanmaya daha yakın taraftık!"
        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, sözlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı.

        Zor bir maç olacağını bildiklerini aktaran İnan, "Göztepe gerçekten güçlü bir takım. Burası çok zor bir deplasman. Oyuncularımız da bunu biliyor. Buna göre hazırlandık ama oyuncularım gerçekten çok iyi mücadele etti. Bugün kazanmaya daha yakın taraf bizdik diyebilirim. Neredeyse bütün istatistiklerde önde olmak, böyle bir deplasmanda çok kolay değil. O yüzden oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum. Kazanamadık ama 1 puan kazandık. Mücadeleden ötürü de oyuncularımdan gurur duydum." ifadelerini kullandı.

        Bütün oyuncuların yanında olmaya çalıştığını anlatan Selçuk İnan, şunları kaydetti:

        "Onların gelişimine çok fazla zaman harcıyorum. Sahaya bir takım sürmek ve doğru stratejiyle oynamak bizim işimiz. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Bu bizim en iyi oyunumuzdu. Bu seneki en iyi mücadelemizdi. Zor bir deplasman burası. Milli takımdan gelen oyuncular evet belki yorgundu ama milli ara bizi etkilemedi. Hakemin vermiş olduğu kararların VAR'dan dönmesi bunlar olağan şeyler. Tabi biz sahanın kenarında heyecanlanıyoruz, itiraz ediyoruz. Oyuncuların haklarını korumaya çalışıyoruz. Nihayetinde karar verici hakemler. Biraz maça heyecan kattı diyebilirim o iki kararın sonradan dönmesi."

        İnan, futbolcuları Serdar Dursun'un dizinde bir problem olduğunu, durumunun yarın netlik kazanacağını sözlerine ekledi.

