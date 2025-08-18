Habertürk
        Selçuk Şahin: Dikkatli olsak kazanabilirdik! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Selçuk Şahin: Dikkatli olsak kazanabilirdik!

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen ikas Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, yenilgiye rağmen oyundan memnun olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 00:43 Güncelleme: 18.08.2025 - 00:43
        "Dikkatli olsak kazanabilirdik!"
        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Selçuk Şahin, "İki duyguyu bir arada yaşıyorum. Son dakika golü üzdü ama oynadığımız oyun mutlu etti. Oyunun güzel taraflarını sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Çocuklar başarılı işler yaptı. Son anları daha doğru oynayabilirdik. Beşiktaş ilk kez böyle baskı yaptı. Biraz dikkatli olsak kazanacağımız bir maçtı. Pozisyonlar verdik ama güzel bir maç oldu. Sonu bizim için üzücü oldu. Haftaya puanlar almamız gerektiğini düşünüyorum. Topun değerini bilsek 2-1 biz alabilirdik." diye konuştu.

        Geçen sezonki Eyüpspor'la arasındaki farkla ilgili konuşan Şahin, daha cesur bir takım olmak istediğini belirterek, "Geçen seneyle fark, benzer şeyler var. Geçen seneye nazaran top rakipteyken daha cesur bir takım olmak istiyoruz. Geçen sene net bir oyun vardı. Bu sene değişken oyunlar oynamak istiyorum. Bugün biraz farklı çıktık. Zaman zaman değişik oyunlar oynamayı düşünüyorum. Önde baskı yapan bir takım oluşturmak istiyorum. Değerli olan şeyin sistem olduğunu düşünüyorum. Sisteme değer veren bir teknik adamım. Sistemde kaliteli oyuncuya ihtiyacınız var, bizim elimizde de kaliteli oyuncular var. Oyuncuların performansından memnunum. Hatalarımızı en aza indirgemeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Beşiktaş'ın bu sezon ilk kez cesur bir baskı yaptığını kaydeden Şahin, "Perşembe günü St. Patrick's maçını izledim. Orada Beşiktaş bu kadar cesur değildi. Bize ilk kez bu kadar cesur baskı yaptılar. Bunu kırdığımız anlar oldu. Hatalarımız da oldu. Bu oyun üzerinde cesur olarak devam etmemiz lazım." dedi.

