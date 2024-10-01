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        Haberler Magazin Selçuk Yöntem: Her zaman yüreğimizdesin - Magazin haberleri

        Selçuk Yöntem: Her zaman yüreğimizdesin

        Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, ölümünün 5'inci yılında meslektaşı Selçuk Yöntem tarafından anıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 17:41 Güncelleme: 01.10.2024 - 17:41
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        "Her zaman yüreğimizdesin"
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        Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Testere Necmi' karakteriyle tanınan Tarık Ünlüoğlu'nun ölümünün üzerinden tam beş yıl geçti.

        Selçuk Yöntem, Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla andı.

        Yöntem, 1 Ekim 2019'da hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, "5 yıl geçti, her zaman yüreğimizdesin. Çok özlüyoruz seni Tarık." notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instgaram

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        #Tarık Ünlüoğlu
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