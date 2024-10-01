Selçuk Yöntem: Her zaman yüreğimizdesin

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Testere Necmi' karakteriyle tanınan Tarık Ünlüoğlu'nun ölümünün üzerinden tam beş yıl geçti.

Selçuk Yöntem, Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla andı.

Yöntem, 1 Ekim 2019'da hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, "5 yıl geçti, her zaman yüreğimizdesin. Çok özlüyoruz seni Tarık." notunu düştü.

Fotoğraflar: Instgaram