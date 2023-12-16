Selçuklu Mezarlığı'nda en erken tarihli sandukalı mezar ortaya çıkarıldı

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Çalış, sanduka ve şahidelerin 700 yıldır toprak altında olduğuna işaret ederek, "Kelimenin tam anlamıyla topraktan tarih fışkırdı. Sadece en erken tarih olma ibaresi değil, genel olarak yeni tespiti yapılan taşlarda yer alan zengin süsleme programları ile tipolojik çeşitlilik ve mezar taşı kitabeleri de ayrı önem taşımaktadır. Bunların yanı sıra mezarlıktaki taşlarda kabaralar, rozetler, gülbezek ve çarkıfelek motifleri, şamdan ve özellikle neredeyse kandil motifinin her bir biçimini bu mezarlıkta görmek mümkün." diye konuştu.