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        Haberler Magazin Selda Bağcan: Celebrity olmak ateşten gömlek - Magazin haberleri

        Selda Bağcan: Celebrity olmak ateşten gömlek

        Selda Bağcan, trafikte karşılaştığı hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Usta sanatçı, o anları sosyal medya hesabından, "Celebrity (ünlü) olmak ateşten gömlek" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 23:46 Güncelleme:
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        "Ünlü olmak ateşten gömlek"

        Selda Bağcan, trafikte seyir halindeyken kendisini tanıyan bir hayranının sürpriz isteğiyle karşılaştı. Bağcan'ı gören hayranı, otomobilinden inerek Bağcan'la hatıra fotoğrafı çektirmek istedi.

        Bu isteği kırmayarak hayranıyla fotoğraf çektiren 77 yaşındaki sanatçı, yaşadığı bu anları kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Bağcan, bu paylaşımına ise "Celebrity (ünlü) olmak ateşten gömlek" notunu düştü.

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