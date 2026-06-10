Selda Bağcan: Celebrity olmak ateşten gömlek
Selda Bağcan, trafikte karşılaştığı hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Usta sanatçı, o anları sosyal medya hesabından, "Celebrity (ünlü) olmak ateşten gömlek" notuyla yayımladı
Giriş: 10 Haziran 2026 - 23:46 Güncelleme:
Selda Bağcan, trafikte seyir halindeyken kendisini tanıyan bir hayranının sürpriz isteğiyle karşılaştı. Bağcan'ı gören hayranı, otomobilinden inerek Bağcan'la hatıra fotoğrafı çektirmek istedi.
Bu isteği kırmayarak hayranıyla fotoğraf çektiren 77 yaşındaki sanatçı, yaşadığı bu anları kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Bağcan, bu paylaşımına ise "Celebrity (ünlü) olmak ateşten gömlek" notunu düştü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ