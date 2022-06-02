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Selen Görgüzel: Aynı çatı altında bir erkekle yaşamak istemiyorum

Geçtiğimiz aylarda Hamdi Alkan ile olan evliliğini sonlandıran Selen Görgüzel, "Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Görgüzel, "Şu anda aşka ihtiyaç duymuyorum ama bu işler kader, kısmet... Hayatı paylaşacağım bir hayat arkadaşım olsun istiyorum ama evlilik düşünmüyorum. Aynı çatı altında bir erkekle yaşamak istemiyorum" açıklamasını yaptı

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  • Selen Görgüzel: Aynı çatı altında bir erkekle yaşamak istemiyorum

    Selen Görgüzel, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni teklisi "Abbas"ı müzikseverler ile buluşturdu. Önceki gün yeni şarkısının tanıtımı için Kuruçeşme'deki bir mekanda gazetecilerle bir araya gelen Görgüzel, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
  • Selen Görgüzel: Aynı çatı altında bir erkekle yaşamak istemiyorum

    "ALKAN'I ÇABUK SİLİN!"

    Ünlü ismin, klip çekiminde gazetedeki "Selen Görgüzel Alkan" yazısındaki "Alkan"ın üstünün karalanması dikkatlerden kaçmadı.

    Görgüzel, konuyla ilgili soru yöneltildiğinde, "Oradaki manken arkadaşlarımızın olduğu bir karede görünüyor. Bizim sanat ekibimiz bastırmış bunu. Son dakika fark ettim. 'Çabuk silin.' dedim. Yoksa bir gönderme falan değil. Asla birilerine gönderme yapmam." açıklamasında bulundu.
  • Selen Görgüzel: Aynı çatı altında bir erkekle yaşamak istemiyorum

    "AYNI ÇATI ALTINDA BİR ERKEKLE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

    Selen Görgüzel, muhabirlerin, "Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

    "Şu anda aşka ihtiyaç duymuyorum ama bu işler kader, kısmet..." diyen Görgüzel, "Hayat bize ne getirir, bilemeyiz. Yalnızlığa biraz alıştım gibi ama tekrar aşık olmak istemiyorum. Hayatı paylaşacağım bir hayat arkadaşım olsun istiyorum. Evlilik düşünmüyorum çünkü... Aynı çatı altına bir erkek ile tekrar girmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.
  • Selen Görgüzel: Aynı çatı altında bir erkekle yaşamak istemiyorum

    "İLK BOŞANAN BEN DEĞİLİM!"

    Selen Görgüzel, oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile boşanmasının ardından Zeynep Alkan’ın kendisine sadece mesaj attığı yönündeki söylentilerle alakalı da konuştu.

    Ünlü isim, "Hiçbir şekilde artık eski evliliğim ile ilgili konuşmayacağım. Yaşandı ve bitti. Güzeldi, geçti. Zaten birçok detay konuşuldu. Artık konuşmak istemiyorum. Herkesin yolu açık olsun. Zaten kararlar da herkesin daha iyi ve daha mutlu yaşaması için alınan şeyler. Bu yüzden de artık bu konu hakkında konuşmayacağım. İlk boşanan da ben değilim sonuçta." dedi.
  • Selen Görgüzel: Aynı çatı altında bir erkekle yaşamak istemiyorum

    "DAHA YALNIZLIKTAN SIKILMADIM"

    Son olarak basın mensuplarının, "Yalnızlıktan çabuk mu sıkıldınız?" sorusunu da cevaplayan Görgüzel, "Yok, daha sıkılmadım. Daha var..." açıklamasını yaptı.
  • Selen Görgüzel: Aynı çatı altında bir erkekle yaşamak istemiyorum

    10 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

    2014 yılında hayatlarını birleştiren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, mart ayında evliliklerini noktalamıştı. Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanmıştı.

    Ayrılık sonrası ortaya atılan iddialar ile ilgili Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde suskunluğunu bozmuştu.

    "Hamdi ile aynı projede yer alırım ama zaman geçmesi lazım." diyen oyuncu, "Ayrıldıktan sonra bir ortak dostumuzun bana karşı takındığı tavır beni üzdü. Zeynep (Hamdi Alkan’ın kızı) beni aramadı ama bir mesaj attı. İçeriği destek amaçlıydı. Hamdi’nin ailesinde Hamdi’ye negatif telkinlerde bulunanlar oldu." ifadelerini kullanmıştı.
  • Selen Görgüzel: Aynı çatı altında bir erkekle yaşamak istemiyorum

    "HER ŞEYİ GERİ VERDİM"

    Evlilikleri boyunca Hamdi Alkan’ın aldığı hediyeleri geri verdiğini söyleyen Görgüzel, "Tektaşı o aldı bana. Onun aldığı tektaşla mı dolaşacağım? Ya da biriyle tanıştım, o tektaşı ona mı göstereceğim? Kadın çalışamamıştır, adam kadını çalıştırmamıştır ayrılırken bunun vebali, sorumluluğu vardır. Bu durumda anlarım ama evlilik boyunca ikisi de çalışınca durum böyle olmuyor. Sonuçta aynı şartlardasın! Bu erkeğin inisiyatifiyle alakalı artık. Yapan da var yapmayan da... Benim böyle bir talebim olmaz." demişti.
  • Selen Görgüzel: Aynı çatı altında bir erkekle yaşamak istemiyorum

    "HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADIM"

    Hamdi Alkan’ın zor günlerinde destek olmadığı iddialarına da cevap veren Görgüzel, "Hamdi Bey’in annesi 90 yaşında ve çok uzun zamandır hasta. O gün özellikle bir partileme söz konusu değil. O gün sahnedeydim, pasta kesildi. Ben o gün orada çalışıyordum. Doğum günümdü, mekan sahibi pasta kesti. Hamdi Bey de o gün oradaydı, basına görünmek istemedi. Sosyal medyada gördükleriniz her zaman doğru değil. Öyle ağır şeyler yazıyorsunuz ki... Yapmayın, benim de canım yanıyor. Eleştiriye her zaman açığım ama hakaret etmeyin. Beni sevmeyebilirsiniz, beni tanımadan bir sürü önyargın vardır ama bana hakaret etme! Onları benim ailem de okuyor. Artık canım acıyor, yapmayın. Benim 9 yıllık yuvam yıkılmış, yana yakıla sahneye çıktım. Okuduğunuz bir başlıkla yorum yapmayın, araştırın da öyle yazın. Bu süreçte benim canım çok acıdı. Ben çok alışkanlıklarına bağlı bir kadınım. Yıllarca emek ettiğiniz hayatın bir günde bitmesi, her ne kadar bitmesi gerekiyor olsa bile insanın canını acıtıyor. Ben mahkemeden çıktım, hıçkıra hıçkıra ağladım. Canım acıyorsa ağlarım. Üzüldüm çünkü… Benim acıma bu kadar duyarsız davranılması üzdü. O evden çıkarken tekrar geri gelecekmişim, tatile gidiyormuşum gibi hissettim." şeklinde konuştu.
  • Selen Görgüzel: Aynı çatı altında bir erkekle yaşamak istemiyorum

    "BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK"

    Görgüzel, daha önce de şunları söylemişti:

    Pandemi döneminde Hamdi ile tartışmalar yaşadık. Sürekli yan yanaydık. Biliyorsunuz birçok evlilik bitti pandemide, aynı şekilde bekar olanlar da evlendi. Koronavirüs pandemisi sürecinde Hamdi bana taktı. Telefona bakmama takıyor, Yemek yapıyorum takıyor, yapmıyorum takıyor… Bu süreçte saçma kavgalar yaptık. Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük.
  • Selen Görgüzel: Aynı çatı altında bir erkekle yaşamak istemiyorum

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