Selen Görgüzel'den Aslı Zen'e yanıt: 100 milyon TL verirse şarkı söylemeyi bırakırım

"100 MİLYON TL VERİRSE ŞARKI SÖYLEMEYİ BIRAKIRIM"

Geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Aslı Zen'in kendisi için "Selen şarkı söylemesin. Parası neyse verelim" şeklindeki sözleri hakkında da konuşan Selen Görgüzel, "Haydi muhatap olayım. Haydi yine iyi. O kadar parası var mı? Kimsenin öyle bir şeye parası yetmez. Ben 75 yaşına kadar çalışmayı planlıyorum. O yaşıma kadar çalışmamı baz alırsak, biraz da indirim yaparsak 100 milyon TL verirse söz bırakacağım. Varsa o kadar parası bırakayım. Ben de keyif çatayım. Ben ondan hayatım boyunca hiç şarkı da istemedim. Ben gerçekten iyi bir ses sanatçısı olduğumu düşünüyorum. Şarkıyı doğru söylüyorum. Oyunculuktan gelen diyaframımı ve sesimi doğru kullanabiliyorum, eğitimim var. Bazen detone olabileceğiniz durumlar oluyor. Beyonce 3 saate yakın performans sergileyip detone olmuyor. Onların da teknikleri var, ekipleri var manyak gibi işler yapıyorlar. İleride bütçemi kuvvetlendirebildiğim zaman bu fark ortaya çıkacak. Bunlar işin fıtratında olan şeyler. Ben çok ciddiye almıyorum ve kendimden eminim" ifadelerini kullandı.