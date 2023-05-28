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Selen Görgüzel'den Aslı Zen'e yanıt: 100 milyon TL verirse şarkı söylemeyi bırakırım

Selen Görgüzel, geçtiğimiz haftalarda Aslı Zen'in kendisi için "Selen şarkı söylemesin. Parası neyse verelim" şeklindeki açıklaması hakkında konuştu. Görgüzel, "O kadar parası var mı? 75 yaşına kadar ben çalışmayı planlıyorum. O yaşıma kadar çalışmamı baz alırsak, biraz da indirim yaparsak 100 milyon TL verirse söz bırakacağım" dedi

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  • Selen Görgüzel'den Aslı Zen'e yanıt: 100 milyon TL verirse şarkı söylemeyi bırakırım - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Selen Görgüzel, Etiler'de objektiflere yansıdı.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 44 yaşındaki şarkıcı, "Yazı getirdim. Daha Bodrum'a gitmedim ama inşallah gideceğim. Güzel çalışmalarımız var, ben çalışmaya devam ediyorum. O kadar iyiyiz ki yeni şarkılarımız da geliyor" diye konuştu. 
  • Selen Görgüzel'den Aslı Zen'e yanıt: 100 milyon TL verirse şarkı söylemeyi bırakırım - Magazin haberleri

    "100 MİLYON TL VERİRSE ŞARKI SÖYLEMEYİ BIRAKIRIM"

    Geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Aslı Zen'in kendisi için "Selen şarkı söylemesin. Parası neyse verelim" şeklindeki sözleri hakkında da konuşan Selen Görgüzel, "Haydi muhatap olayım. Haydi yine iyi. O kadar parası var mı? Kimsenin öyle bir şeye parası yetmez. Ben 75 yaşına kadar çalışmayı planlıyorum. O yaşıma kadar çalışmamı baz alırsak, biraz da indirim yaparsak 100 milyon TL verirse söz bırakacağım. Varsa o kadar parası bırakayım. Ben de keyif çatayım. Ben ondan hayatım boyunca hiç şarkı da istemedim. Ben gerçekten iyi bir ses sanatçısı olduğumu düşünüyorum. Şarkıyı doğru söylüyorum. Oyunculuktan gelen diyaframımı ve sesimi doğru kullanabiliyorum, eğitimim var. Bazen detone olabileceğiniz durumlar oluyor. Beyonce 3 saate yakın performans sergileyip detone olmuyor. Onların da teknikleri var, ekipleri var manyak gibi işler yapıyorlar. İleride bütçemi kuvvetlendirebildiğim zaman bu fark ortaya çıkacak. Bunlar işin fıtratında olan şeyler. Ben çok ciddiye almıyorum ve kendimden eminim" ifadelerini kullandı. 
  • Selen Görgüzel'den Aslı Zen'e yanıt: 100 milyon TL verirse şarkı söylemeyi bırakırım - Magazin haberleri

    "BEN HADDİMİ BİLEN BİR İNSANIM"

    Selen Görgüzel, gazetecilerin "Sesinize güveniyorsunuz ama kitlenize de güveniyor musunuz? Açık hava konserleri yapmak ister misiniz?" şeklindeki sorusuna ise "Ben haddimi bilen bir insanım, konser için de çok erken. Bir konser alanını doldurmam için çok erken. Bu teklif bana gelse de kabul etmem. Ama bunun da zamanı var ve olacak. Gayet güzel de çıktığım sahnelerde talep görüyorum" yanıtını verdi. 
  • Selen Görgüzel'den Aslı Zen'e yanıt: 100 milyon TL verirse şarkı söylemeyi bırakırım - Magazin haberleri

    Selen Görgüzel, tam oradan ayrılacağı sırada basın mensuplarına dönerek, "Aslı Zen gitsin inek sağsın" dedi.

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