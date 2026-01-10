Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Selen Görgüzel'in avukatından açıklama

        Selen Görgüzel'in avukatından açıklama

        Selen Görgüzel, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Oyuncunun avukatı, konuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 17:54 Güncelleme: 10.01.2026 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avukatından açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, oyuncu Selen Görgüzel de gözaltına alındı. Görgüzel'in avukatı Fatih Can Kesemen, müvekkiliyle ilgili açıklamada bulundu.

        Selen Görgüzel'in avukatı; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında müvekkilimin ifadesine başvurulmasına ilişkin işlemler sürmektedir. Müvekkilimizin adı, bazı mecralarda 'Bebek Otel' olarak anılan operasyonla gerçeğe aykırı biçimde ilişkilendirilmekte ve suçluymuş gibi algı oluşturulmaktadır. Müvekkilimiz söz konusu otelde gözaltına alınmamış; tüm işlemler ikametinde yürütülmüş ve yapılan ev aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Ev araması temiz çıkmıştır. Müvekkilimiz 'Bebek Otel'de değil, ikametinde gözaltına alınmıştır. Sosyal medyada yer alan uyuşturucu iddiaları asılsızdır; müvekkilin bu tür maddelerle hiçbir bağlantısı yoktur. Gündeme getirilen uçuş ise, konaklayacağı zincir otellerin VIP müşterilerine sunduğu transfer hizmeti kapsamında kendisine teklif edilen ulaşım kolaylığı nedeniyle gerçekleşmiştir. Müvekkilimiz, Nilüfer Batur dışında adı geçen kişilerle tanışık değildir. Kişilik haklarını ihlal eden, masumiyet karinesini zedeleyen asılsız İçeriklere karşı tüm hukuki ve cezai haklarımız saklıdır. Resmî açıklamalar dışındaki spekülasyonlara itibar edilmemesini rica ederiz. Saygılarımızla" açıklamasını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yenibosna D-100 Karayolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

         Bahçelievler Yenibosna D-100 Karayolu Avcılar istikameti Yenibosna mevkiinde saat 08.00 sıralarında 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. Trafikte ise yoğunluk oluştu. (DHA)

        #Selen Görgüzel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Yangından cinayet çıktı
        Yangından cinayet çıktı
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!