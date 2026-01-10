Selen Görgüzel’in gözaltı süresi 1 gün uzatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Selen Görgüzel’in gözaltı süresinin 1 gün uzatıldığı öğrenildi.

Aynı dosya kapsamında gözaltına alınan Ayşe Sağlam ve Ceren Alper hakkında da benzer bir karar verildi. Savcılık talimatıyla her iki ismin de gözaltı süreleri 1 gün daha uzatıldı.