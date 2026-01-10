Selen Görgüzel’in gözaltı süresi 1 gün uzatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Selen Görgüzel'in gözaltı süresi 1 gün uzatıldı
Giriş: 10.01.2026 - 22:47 Güncelleme: 10.01.2026 - 22:47
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Selen Görgüzel’in gözaltı süresinin 1 gün uzatıldığı öğrenildi.
Aynı dosya kapsamında gözaltına alınan Ayşe Sağlam ve Ceren Alper hakkında da benzer bir karar verildi. Savcılık talimatıyla her iki ismin de gözaltı süreleri 1 gün daha uzatıldı.
