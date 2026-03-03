Şarkıcı Selena Gomez ile geçtiğimiz yıl evlenen müzik prodüktörü Benny Blanco, yakın arkadaşları Lil Dicky ve Kristin Batalucco ile birlikte hazırladığı 'Friends Keep Secrets' adlı video yayınında, bir ara yalınayak şekilde kanepede uzanırken, ayak tabanı ve parmaklarının simsiyah oluşu dikkat çekmişti.

Videonun bir başka bölümünde ise herkesin duyabileceği şekilde kasten gaz çıkaran Blanco, Selena Gomez hayranlarının tepkisini çekmişti. Gomez'i destekleyenler, eşinin davranışlarını ve görünümünü "İğrenç" olarak nitelendiren yorumlar yağdırmıştı.

"AYAKLARIM HARİKA" DEMİŞTİ

Eleştirilerin odağı haline gelen Benny Blanco, geçtiğimiz hafta Jimmy Kimmel Live programına konuk olarak hakkındaki iddialara yanıt vermişti. Kişisel hijyenini savunan Blanco, canlı yayında ayakkabılarını çıkararak, "Ayaklarım gayet harika, bir sorun yok" dedi ve eleştirilere meydan okumuştu.

BİR HAMLE DE SELENA GOMEZ'DEN GELDİ

Benny Blanco'nun gündem olan davranışlarının ardından bir hamle de Selena Gomez'den geldi. Eşinin podcast programına konuk olan Gomez, eşinin ayaklarını öptü.

"BU ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Bu sürpriz hamle karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Blanco, "Bu çok hoşuma gitti, kendimi gerçekten iyi hissettirdi. Seni çok seviyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.