Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Selena Gomez, eşi Benny Blanco'nun ayaklarını öptü - Magazin haberleri

        Selena Gomez, eşinin ayaklarını öptü

        Selena Gomez'in eşi Benny Blanco, geçtiğimiz hafta kirli ayaklarıyla gündeme gelmişti. Gomez'den de şaşırtan bir hamle geldi ve katıldığı bir yayında eşinin ayaklarını öptü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 20:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşinin ayaklarını öptü

        Şarkıcı Selena Gomez ile geçtiğimiz yıl evlenen müzik prodüktörü Benny Blanco, yakın arkadaşları Lil Dicky ve Kristin Batalucco ile birlikte hazırladığı 'Friends Keep Secrets' adlı video yayınında, bir ara yalınayak şekilde kanepede uzanırken, ayak tabanı ve parmaklarının simsiyah oluşu dikkat çekmişti.

        Videonun bir başka bölümünde ise herkesin duyabileceği şekilde kasten gaz çıkaran Blanco, Selena Gomez hayranlarının tepkisini çekmişti. Gomez'i destekleyenler, eşinin davranışlarını ve görünümünü "İğrenç" olarak nitelendiren yorumlar yağdırmıştı.

        REKLAM

        "AYAKLARIM HARİKA" DEMİŞTİ

        Eleştirilerin odağı haline gelen Benny Blanco, geçtiğimiz hafta Jimmy Kimmel Live programına konuk olarak hakkındaki iddialara yanıt vermişti. Kişisel hijyenini savunan Blanco, canlı yayında ayakkabılarını çıkararak, "Ayaklarım gayet harika, bir sorun yok" dedi ve eleştirilere meydan okumuştu.

        BİR HAMLE DE SELENA GOMEZ'DEN GELDİ

        Benny Blanco'nun gündem olan davranışlarının ardından bir hamle de Selena Gomez'den geldi. Eşinin podcast programına konuk olan Gomez, eşinin ayaklarını öptü.

        "BU ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

        Bu sürpriz hamle karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Blanco, "Bu çok hoşuma gitti, kendimi gerçekten iyi hissettirdi. Seni çok seviyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üç şeritli yolda tehlikeli yaya geçidi korkutuyor

        Trabzon'un Moloz mevkiinde yayalar, üç şeritli yolda canlarını hiçe sayarak karşıya geçmeye çalışıyor. Üst ve alt geçidin bulunmadığı bölgede, camiye gitmek ya da ilçe minibüslerine binmek isteyen vatandaşlar yoğun trafikte tehlikeyle burun buruna kalıyor. (İHA)

        #Selena Gomez
        #Benny Blanco
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        Umutlar tükendi... Sona gelindi!
        Umutlar tükendi... Sona gelindi!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        Trump bankaları suçladı
        Trump bankaları suçladı
        Charles Leclerc evlendi
        Charles Leclerc evlendi
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz