"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Ancak 'The Good Fight' dizisi, Gomez'in sağlık sorunlarıyla alakalı espri yapan tek dizi de değil. Kasım 2020'de Peacock televizyon kanalının 'Saved By the Bell' komedisinde bir sahnede, duvar yazısında "Selena Gomez'in böbreği var mı ki?" yazısı görülüyordu.

Bölüme gelen olumsuz tepkiden sonra dizinin yapımcıları, Peacock kanalı ve NMCUniversal şirketi özür dilemişti. Yetkililer, "Özür diliyoruz. Amacımız Selena Gomez'in sağlık durumunu küçümsemek değildi. Onun ekibiyle iletişime geçtik ve Selena Gomez’in kurduğu yardım kuruluşu Selena Gomez Lupus Araştırma Fonu’na bağış yaptık." açıklamasında bulunmuştu.