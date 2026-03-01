Selena Gomez'in eşi Benny Blanco'dan kirli ayak tepkisine yanıt: Ayaklarım harika!
Benny Blanco, kirli ayakları ve yayın esnasında bilerek gaz çıkarması nedeniyle Selena Gomez hayranları tarafından tepki çekmiş, bazıları Gomez'i Blanco'dan boşanmaya çağırmıştı. Blanco, eleştirilerin ardından temiz olduğunu savundu
Selena Gomez'in eylül ayında hayatını birleştirdiği Benny Blanco'nun, geçen haftaki internet yayınında kirli ayaklı görüntüsü ve kameraya göstere göstere gaz çıkarması, Gomez hayranlarının tepkisini çekmişti. Kirli ayaklarıyla ilgili internetin çalkalanmasından günler sonra Blanco, katıldığı 'Jimmy Kimmel Live' adlı TV programında kişisel hijyenini savundu.
Blanco, sunucu Jimmy Kimmel'in, kirli ayak görüntülerini hatırlatması üzerine "Ayaklarım harika" diye yanıt verdi. Müzik prodüktörü, temiz ayaklarını göstermek için ayakkabısını bile çıkardı.YouTube programında Blanco'nun kirli ayak tabanları tepki çekti
Kameranın ayağını yakın plandan çekmesini isteyen Blanco, "Şuna bakın!" diyerek temizliğine işaret etti. Kimmel, Blanco'dan ayağının altını da herkese göstermesini istedi ve Blanco'nun ayağının altı da temiz çıktı.
37 yaşındaki Blanco'nun, "Şu temiz ayağa bakın. Şuna bakın. Şaka mı yapıyorsunuz?" diye esprili çıkışına seyirciden büyük alkış geldi.
YouTube programını birlikte yaptığı Lil Dicky, Jimmy Kimmel'e karşı arkadaşını savunarak, "Çekimlere başladığımız ilk gündü, bu yüzden ekip sürekli girip çıkıyordu. Yerler o gün kirliydi. Yerlerin nasıl kirlendiğini biliyorsunuz" dedi.
Blanco'nun, iki yakın arkadaşıyla yaptığı YouTube yayınında kirli ayaklarını sergilemesinin ardından, hayranları Selena Gomez'i, ondan ayrılmaya çağırmıştı. "Selena ondan boşanmalı ve daha iyisini bulmalı" sözleriyle öfkesini dile getirenler olmuştu.