Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Selena Gomez'in eşi Benny Blanco'dan kirli ayak tepkisine yanıt: Ayaklarım harika!

        Selena Gomez'in eşi Benny Blanco'dan kirli ayak tepkisine yanıt: Ayaklarım harika!

        Benny Blanco, kirli ayakları ve yayın esnasında bilerek gaz çıkarması nedeniyle Selena Gomez hayranları tarafından tepki çekmiş, bazıları Gomez'i Blanco'dan boşanmaya çağırmıştı. Blanco, eleştirilerin ardından temiz olduğunu savundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 16:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ayaklarım harika!"

        Selena Gomez'in eylül ayında hayatını birleştirdiği Benny Blanco'nun, geçen haftaki internet yayınında kirli ayaklı görüntüsü ve kameraya göstere göstere gaz çıkarması, Gomez hayranlarının tepkisini çekmişti. Kirli ayaklarıyla ilgili internetin çalkalanmasından günler sonra Blanco, katıldığı 'Jimmy Kimmel Live' adlı TV programında kişisel hijyenini savundu.

        Blanco, sunucu Jimmy Kimmel'in, kirli ayak görüntülerini hatırlatması üzerine "Ayaklarım harika" diye yanıt verdi. Müzik prodüktörü, temiz ayaklarını göstermek için ayakkabısını bile çıkardı.

        YouTube programında Blanco'nun kirli ayak tabanları tepki çekti
        YouTube programında Blanco'nun kirli ayak tabanları tepki çekti
        REKLAM

        Kameranın ayağını yakın plandan çekmesini isteyen Blanco, "Şuna bakın!" diyerek temizliğine işaret etti. Kimmel, Blanco'dan ayağının altını da herkese göstermesini istedi ve Blanco'nun ayağının altı da temiz çıktı.

        37 yaşındaki Blanco'nun, "Şu temiz ayağa bakın. Şuna bakın. Şaka mı yapıyorsunuz?" diye esprili çıkışına seyirciden büyük alkış geldi.

        YouTube programını birlikte yaptığı Lil Dicky, Jimmy Kimmel'e karşı arkadaşını savunarak, "Çekimlere başladığımız ilk gündü, bu yüzden ekip sürekli girip çıkıyordu. Yerler o gün kirliydi. Yerlerin nasıl kirlendiğini biliyorsunuz" dedi.

        Blanco'nun, iki yakın arkadaşıyla yaptığı YouTube yayınında kirli ayaklarını sergilemesinin ardından, hayranları Selena Gomez'i, ondan ayrılmaya çağırmıştı. "Selena ondan boşanmalı ve daha iyisini bulmalı" sözleriyle öfkesini dile getirenler olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üsküdar'da otomobil börekçiye uçtu

        Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktıktan sonra bir börekçiye uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. DHA

        #Benny Blanco
        #Selena Gomez
        #kirli ayak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman görüştü
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!