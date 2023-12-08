Selena Gomez'in yeni aşkı eski sevgilisinin arkadaşı çıktı
Selena Gomez'in 6 aydır gizlice aşk yaşadığı kişi, eski sevgilisi Justin Bieber'ın yakın arkadaşı ve aynı zamanda birlikte çalıştığı müzik yapımcısı Benny Blanco çıktı
Selena Gomez, kendisi gibi şarkıcı olan Justin Bieber ile uzun yıllar aşk yaşamıştı. Gomez, Bieber ilişkisini bitirdikten sonra yeni bir aşka yelken açtığını gecikmeli olarak açıkladı. Ünlü şarkıcının yeni ilişkisi bir hayli gündem oldu.
Bunun nedeni de; 6 aydır gizlice aşk yaşadığı kişinin Justin Bieber'in yakın arkadaşı ve birlikte çalıştığı ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco olması.
Benny Blanco ile haklarında çıkan aşk söylentileri hayran sayfasında dile getirilen Selena Gomez, ilişkisi hakkında yapılan yorumlara kayıtsız kalmayarak "Çok mutlu olduğunu ve yeni sevgilisinin ona bugüne kadar birlikte olduğu herkesten daha iyi davrandığını ifade etti.
Selena Gomez, ayrıca kendisiyle ilgili bu aşk söylentilerini tartışıldığı hesaplara beğeni vermekle kalmayıp yorum kısmına girip; "Evet, onunla birlikteyiz" yazarak, Benny Blanco ile 6 aydır ilişkisi olduğunu itiraf etti. Tek bir yorumla yetinmeyen Gomez birkaç sefer daha aynı yorumları da yazdı.
Takipçileri; "Bu işte bir tuhaflık var" diyerek Selena Gomez'in hesabının ele geçirildiğini ileri sürünce ünlü şarkıcı, yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için Benny Blanco ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.
"BU BİR GERÇEK"
Selena Gomez, "O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey. Bugüne kadar birlikte olduğum herkesten daha iyi. Bu bir gerçek" yazarak Benny Blanco ile birlikteliğini doğruladı.
Fotoğraflar: Instagram, AP, Reuters