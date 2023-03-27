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Selena Gomez yeni bir ilişkiye başladı! Sevgilisi yakın arkadaşının eski aşkı!

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez hakkında magazin gündemine bomba bir iddia düştü. Ortaya çıkan söylentilere göre Gomez, yeni bir ilişkiye başladı ve bu kişi yakın arkadaşlarından birinin eski aşkı... İşte detaylar...

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  • Selena Gomez yeni bir ilişkiye başladı! Sevgilisi yakın arkadaşının eski aşkı!

    Magazin gündemi bomba bir aşk iddiasıyla çalkalandı. Söylentilere göre dünyaca ünlü isim Selena Gomez, bir döneme damga vurmuş One Direction adlı şarkı grubunun eski üyesiyle aşk yaşamaya başladı. 
  • Selena Gomez yeni bir ilişkiye başladı! Sevgilisi yakın arkadaşının eski aşkı!

    Selena Gomez'in ilişkiye başladığı iddia edilen kişi ise, aslında yakın arkadaşının eski sevgilisi...
  • Selena Gomez yeni bir ilişkiye başladı! Sevgilisi yakın arkadaşının eski aşkı!

    The Sun’da yer alan habere göre, çift New York’ta samimi bir akşam yemeği randevusuna çıkarak aşklarını duyurdu.
  • Selena Gomez yeni bir ilişkiye başladı! Sevgilisi yakın arkadaşının eski aşkı!

    Selena Gomez ve Zayn Malik'in aşk yaşadığına ilişkin ABD’li bir kaynak, "Selena ve Zayn el ele tutuşarak içeri girdiler ve öpüşüyorlardı. Çoğu restoran personeli ve restoran müdavimi onları fark etmedi. Birlikte rahat görünüyorlardı ve bunun bir randevu olduğu açıktı” ifadelerini kullandı.
  • Selena Gomez yeni bir ilişkiye başladı! Sevgilisi yakın arkadaşının eski aşkı!

    İlişkide önemli bir detay ise, Zayn Malik'in eski sevgilisinin Gigi Hadid olması... Selena Gomez ve Gigi Hadid'in ise uzun yıllara dayanan arkadaşlıkları var.
  • Selena Gomez yeni bir ilişkiye başladı! Sevgilisi yakın arkadaşının eski aşkı!

    Dünyaca ünlü model Gigi Hadid , kızının babası şarkıcı Zayn Malik ile olan 6 yıllık ilişkilerini iki yıl önce bitirmişti. 
  • Selena Gomez yeni bir ilişkiye başladı! Sevgilisi yakın arkadaşının eski aşkı!

    ABD basınında yer alan habere göre; Gigi Hadid, Zayn Malik ve Selena Gomez ilişkisine olumlu bakıyor. Hadid konuyla ilgili; "Mutlu, istikrarlı ve Khai'ye iyi bir ebeveyn olmaya devam ettiği sürece sorun yok" demiş.
  • Selena Gomez yeni bir ilişkiye başladı! Sevgilisi yakın arkadaşının eski aşkı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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