Selena Gomez yeni bir ilişkiye başladı! Sevgilisi yakın arkadaşının eski aşkı!

Selena Gomez ve Zayn Malik'in aşk yaşadığına ilişkin ABD’li bir kaynak, "Selena ve Zayn el ele tutuşarak içeri girdiler ve öpüşüyorlardı. Çoğu restoran personeli ve restoran müdavimi onları fark etmedi. Birlikte rahat görünüyorlardı ve bunun bir randevu olduğu açıktı” ifadelerini kullandı.