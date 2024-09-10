'Selena'nın çocuk yıldızı Cansu Demirci evlendi
'Selena' dizisinde 'Selin' karakterine hayat veren Cansu Demirci, nikâh masasına oturdu. Uzun süredir gözlerden uzak olan Demirci'nin öldüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı
Giriş: 10.09.2024 - 11:54 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:54
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Cansu Demirci, Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı ve 2006 - 2009 arasında yayınlanan 'Selena' dizisinde 'Selin' karakterini canlandırmıştı.
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Uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayatı olan dönemin çocuk yıldızı hakkında bir süre önce sosyal medyada 'öldü' iddiaları ortaya atılmıştı.
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Eğitimini Almanya'da tamamlayan Cansu Demirci'nin evlendiği ortaya çıktı.