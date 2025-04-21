Bölgenin aslına uygun şekilde ihya edileceğini anlatan Sezer, şunları kaydetti: "Selimiye ve Muradiye Camileri arasındaki bu muhteşem eski sokaklarımızın yeniden restorasyonu çok önemli. Proje çalışmaları bitti, inşallah restorasyona başlayacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle çalışmalarımızı yapıyoruz. Buradaki yapılar eski ve tarihi hüviyetine yeniden kavuşacak. Selimiye'ye ziyarete gelenler, buradan tarihi dokunun içerisinden yürüyerek Muradiye Camisi'ne gidecekler."