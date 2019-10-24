Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yaklaşık 2 yıldır futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşıyor.

28 Ekim'de dünyaevine girmeye hazırlanan çift, geçtiğimiz haftalarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.Düğün ve kınasına katılamayacak arkadaşları ile birlikte gelin hamamı organize eden Ciğerci, geçtiğimiz günlerde kına gecesi yapmıştı.

"SABIRSIZLANIYORUM"

28 Ekim'de dünyaevine girecek olan çiftten Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından kına gecesi videosunu yayınladı.Düğüne sayılı günler kala heyecanını dile getiren Ciğerci, "5 gün kaldı düğüne. Heyecandan yemek yemeyi unuttum. Her şey çok güzel. Dekoru, masaları görünce çığlık attım kızlar. Düğün de çok güzel olacak. Artık sabırsızlanıyorum. Hemen pazartesi olsa keşke" ifadelerini kullandı.

İşte Ciğerci'nin o paylaşımı: