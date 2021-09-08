'Boşanıyorlar' iddiası! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

2019'da dünyaevine giren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra ile ilgili beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Çiftin ayrılık kararı aldığı ve cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı ileri sürüldü. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan çift, suskunluklarını koruyor.

"İHANET" İDDİASI

Geçtiğimiz sene de Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Ciğerci'nin, sunucu Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince; genç kadının evine bıçakla gidip, yüzüne kezzap atmakla tehdit edip, şiddet uyguladığını öne sürülmüştü.

"İFTİRA ATIYORLAR"

Selin Ciğerci, "Kimseyle uğraşmadım ben. İftira atıyorlar. Biri çıkıyor 'Anne olamayacaksın' diyor, biri 'Cinsiyet değiştirdin' diyor. Biri de 'Aldatılması normal' deyip, yerden yere vuruyor. Ben ne yapmışım ya! Herkes kendi ahlakına, geçmişine baksın!" demişti.

"ÇILDIRACAĞIM"

Ciğerci, ayrca konuyla ilgili şunları söylemişti:

Herkes bir kendi kapısının önünü süpürsün. Varsa bir hatam bile ben Allah'tan af diledim. İnsanlar bana 'Yazıklar olsun' diye mesajlar atıyor. Allah herkesin gönlüne göre versin. Lütfen bana iftira atmayın. Vallahi şoktayım, psikolojim bozuldu. Çıldıracağım valla.

Gökhan yukarıda uyuyor. Bana gelen mesajları görseniz, inanamazsınız. Daha güçlü geleceğim. Akan gözyaşımın hesabını soracağım. Kaba kuvvetle değil, hukukla. Ah ediyorum, ömrüm boyuncu bu kurgunun, planın başında kim varsa. Allah yukarıda...

"KONU SEN OLUNCA YAZACAK BİR ŞEY BULAMIYORUM"

Girdiği polemikler ve 'aldatılma' iddialarıyla sık sık gündeme gelen Ciğerci, şubat ayında ise 25 yaşına basan eşinin doğum günü için sürpriz bir pasta yaptırmıştı.

Pastanın üzerine, "İyi ki doğdun kocişkom" yazdıran Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderisine şu notu düşmüştü:

Konu başka bir şey olsa buraya sayfa sayfa yazarım, içimi dökerim ama konu sen olunca yazacak bir şey bulamıyorum kocişkom. Toplam benimle şu ölümlü dünyada beraber üflediğimiz 7. doğum günü pastan. Seni o kadar çok seviyorum ki... İyi ki varsın dünyiş... Allah herkese nasip etsin sevdiği insanla yaş almayı...

"HER ZAMAN YAN YANA OLUR YILLARIMIZ İNŞALLAH"

Çıra da eşine, "Ömrüm benim... Geleceğim, her şeyim... Her zaman yan yana yıllarımız olur inşallah..." sözleriyle yanıt vermişti.