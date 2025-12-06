Selin Geçit ile Samet Kaan Kuyucu aşk yaşıyor
Şarkıcı Selin Geçit ile oyuncu Samet Kaan Kuyucu'nun aşk yaşadığı öğrenildi. Geçit; "İlişkimiz güzel gidiyor" dedi
Giriş: 06.12.2025 - 09:51 Güncelleme: 06.12.2025 - 12:08
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; şarkıcı Selin Geçit ile oyuncu Samet Kaan Kuyucu, objektiflere yansıdı.
Patlayan flaşlar karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan ikili, muhabirlerin, “Hayırlı olsun” sözleri üzerine Selin Geçit; "İlişkimiz güzel gidiyor, daha çok yeni… Her şey yolunda" dedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ