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        Haberler Magazin Selin İmer'den Mustafa Ceceli itirafı: Doğum gününde saç hediye ettim - Magazin haberleri

        Selin İmer'den Mustafa Ceceli itirafı: Doğum gününde saç hediye ettim

        Selin İmer, eşi Mustafa Ceceli'ye 43'üncü yaş gününde hediye olarak 7 bin kök saç hediye ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 09:23 Güncelleme: 09.06.2025 - 09:23
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        "Doğum gününde saç hediye ettim"
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        Mustafa Ceceli ile 2017'de nikâh masasına oturan Selin İmer, eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

        Selin İmer, konuk olduğu bir programda eşinin 43'üncü yaşında eşine saç hediye ettiğini açıkladı.

        Selin İmer; "Bu doğum günü değil, bir evvelki doğum gününde kendisine 7 bin kök saç hediye ettim" dedi.

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        #Selin İmer
        #Mustafa Ceceli
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