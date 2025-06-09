Selin İmer'den Mustafa Ceceli itirafı: Doğum gününde saç hediye ettim

Mustafa Ceceli ile 2017'de nikâh masasına oturan Selin İmer, eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Selin İmer, konuk olduğu bir programda eşinin 43'üncü yaşında eşine saç hediye ettiğini açıkladı.

Selin İmer; "Bu doğum günü değil, bir evvelki doğum gününde kendisine 7 bin kök saç hediye ettim" dedi.