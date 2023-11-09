Selin Şekerci: Ben de fena değilimdir

"BOMBOŞ BİR HAYATIM VAR" Selin Şekerci, "Benim tiyatro oyunum var. Dizimiz var. Başka bir şey yapmıyorum. Bomboş bir hayatım var" diyerek, güldü.

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"MUTFAKTA FENA DEĞİLİMDİR"



Ardından Şekerci'ye, rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un sette yaptığı lezzetli yemekler soruldı. Oyuncu, konu hakkında, "Çok güzel yemek yapıyormuş ama aynı sahnelerimiz olmadığı için biz çok denk gelmiyoruz. Ben de fena değilimdir. Menemen yapmak çok önemlidir. 'Mutfakta iyiyim' diyen bunu yapabilmeli. Menemen soğansız olmaz. 'Melemen' diyoruz biz İzmir'de" ifadelerini kullandı. Selin Şekerci, röportajını tamamlamasının ardından oradan ayrıldı.



Fotoğraflar: HT Magazin