Selin Şekerci'den sağlık durumu paylaşımı: Covid’i bile aratan berbat bir salgın

Selin Şekerci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık sorunları yaşadığını duyurdu. Son 15 gündür influenza virüsüyle mücadele ettiğini belirten oyuncu, hastalık sürecinin strese bağlı cilt rahatsızlıklarıyla da ağırlaştığını ifade etti.

"COVID'İ BİLE ARATAN BERBAT BİR SALGIN"

Şekerci, geçirdiği zorlu süreci takipçileriyle şu sözlerle paylaştı; "Selamlar, 15 gündür önce influenza, ardından da başka bir tatsız şeye evrildiği korkunç bir hastalık süreci geçiriyorum. Stres, çocukluğumdan beri lanetim ve bağışıklığımı mahvediyor. Allah kimsenin başına vermesin; günlerce geçmeyen ateş, ağrı, mide bulantıları... Covid'i bile aratan berbat bir salgın. Üçüncü kutu antibiyotiği bitirdim, bağırsaklar perişan. Tam iyileşiyorum derken başka bir sürprizle, dolu dizgin bir virüsle uyanıyorum. Toparlanmaya çalışıyorum, biraz daha iyiyim gibi. Stresten azan yüzümdeki rozalar için de hafif bir filtreyle fotoğrafımı paylaşıp durum güncellemesi yapmak istedim. Özetle sağlık çok önemli, sağlığın baş düşmanı da üzüntü, sıkıntı... Yapmayın diyeceğim ama burada becerebilen varsa bana da anlatsın"