THK'nın uçakları tartışması! Kim, ne dedi?

AA

Öğle saatlerinde sağanak sonrası gelen sel ekili arazilere zarar verdi, bazı mahallelerde hasara neden oldu. Özalp ilçesine bağlı Şehittepe, Dağdeviren, Aksorguç ve Çubuklu ile Saray ilçesine bağlı Çaybağı, Kazlıgöl, Nazarova, Keçikayasi mahallelerinde bazı evlerin bahçeleri su altında kaldı, yollar zarar gördü.

AA'nın haberine göre, ilçe belediyelerine ait ekipler, selden etkilenen mahallelerde çamur ve kayaları temizledi, menfezleri onardı. Özalp'a bağlı Dağdeviren Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan 20 yaşındaki Yusuf Kan'a da yıldırım isabet etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Kan'ın cenazesi, otopsi için Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.