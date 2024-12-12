Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'yi takipten çıktı | Son dakika haberleri

        Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'yi takipten çıktı

        CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından CHP ve CHP Kadın Kolları hesaplarını takipten çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'yi takipten çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında takip ettiği CHP ve CHP Kadın Kolları'nı takipten çıktı.

        Selvi Kılıçdaroğlu, 2023 Genel Seçim döneminde Cumhurbaşkanı adayı olan eşini desteklemek için X hesabı açmıştı.

        O dönem CHP, CHP Kadın Kolları ve eşi Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip eden Selvi Kılıçdaroğlu, CHP hesaplarını takipten çıktı. Böylece takip ettiği tek kişi eşi Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP hesaplarını takip etmeye devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #selvi kılıçdaroğlu
        #Kemal Kılıçdaroğlu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
        Tokyo'dan haftada 4 gün çalışma adımı
        Tokyo'dan haftada 4 gün çalışma adımı
        Korku filmi sahnesi gibi!
        Korku filmi sahnesi gibi!
        Kahve fiyatlarında yeni rekor
        Kahve fiyatlarında yeni rekor
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Yurt dışında her gün 200 milyon TL'lik alım yapıyoruz
        Yurt dışında her gün 200 milyon TL'lik alım yapıyoruz
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar