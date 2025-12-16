Şemdinli'de bulunan gizemli taşlar merak uyandırıyor

Türkiye-Irak sınır hattında yer alan Aktütün bölgesinde yaklaşık 3 yıl önce yürütülen yol genişletme çalışmaları esnasında toprak altından 6 adet yuvarlak taş çıktı.

Taşların farklı yapısını fark eden Konur köyü muhtarı Cafer Gezer, taşların değerli olabileceği ihtimali üzerine harekete geçti.

İş makineleri yardımıyla bulunduğu yerden alınan ve her biri 200 kilogramın üzerinde olan taşlar, Gezer'in evinin önüne getirilerek muhafaza edilmeye başlandı.

"MİLYONLARCA YILLIK FOSİL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

REKLAM

Taşların hayvanlara ait fosiller olduğunu iddia eden muhtar Gezer, yetkililere çağrıda bulunarak taşların detaylı bir şekilde incelenmesini istedi.

Taşlara 3 yıldır gözü gibi baktığını ifade eden Gezer, "3 yıl önce yol çalışması sırasında birkaç farklı taş gözüme çarptı. Merak edip etrafını kazdım; bazıları da yol kenarına kendiliğinden düşmüştü. Taşları oradan alarak direkt kapımın önüne getirdim. Kendi imkanlarımla yaptığım araştırmalarda bunların fosil olduklarını öğrendim. Durumu Hakkari Üniversitesi'ne bildirdim. Onlar da taşların Van Müzesi'ne taşınabileceğini söylediler. Görünüşleri itibarıyla çok güzel ve farklı taşlar. Uzmanlar bunların eski, nesli tükenmiş hayvan türlerinden oluşan fosiller olduğunu belirtti. Biz de bu gizemli taşların sırrının çözülmesini ve tam olarak ne olduklarının araştırılmasını istiyoruz" dedi.