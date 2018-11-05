SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Ferhat Sarıkaya
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Şemdinli kumpası için 13 yıl sonra dava açıldı

Şemdinli iddianamesi'ne dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt'ı dahil eden FETÖ itirafçısı savcı Ferhat Sarıkaya, "Sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve iftira"dan yargılanacak

05.11.2018 - 07:44 | Güncelleme: Genel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla soruşturma başlatılıp gözaltına alınan Şemdinli soruşturmasının savcısı Ferhat Sarıkaya hakkında Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt ile davanın sanıklarından Astsubay Ali Kaya suç duyurusunda bulundu. Avukat Yurdakan Yıldız'ın müvekkilleri adına yaptığı suç duyurusunun ardından Van Erciş Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Sarıkaya "Resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, iftire" suçlamalarıyla yargılanacak.

İDDİANAMEDEN ÇARPICI DETAYLAR

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre iddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanlığı'na atanmasını önlemek için o tarihte Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan İlhan Kaya'nın isteği ve FETÖ'cü polis müdürünün yardımı ile Şemdinli soruşturmasına dahil edildiği kaydedildi. İddianamede şu bilgilere yer verildi:
GÖZDAĞI: Meclis Araştırma Komisyonu'na ifade veren Mehmet Ali Altındağ'ın (Diyarbakırlı iş adamı) ifadesi, Mahkeme Başkanı İlhan Kaya'nın isteği üzerine soruşturma dosyasına eklenmiştir. Sarıkaya, TSK'nın terörle mücadeledeki azim ve kararlığına kırarak komuta kademesine gözdağı vermek amacıyla örgütten aldığı talimatla hareket etmiştir.
İDDİANAME: FETÖ'cü hukukçular tarafından Ankara'da hazırlanan ve KOM Müdürü Mustafa Uçkan'ın flash bellek ile getirdiği iddianameyi Sarıkaya kopyala yapıştır yapmış, İlhan Kaya'nın eklenmesini istediği birkaç paragrafı da eklemiştir. Sarıkaya, illegal bir yapılanmanın yönlendirmesiyle Ali Kaya hakkında kamu davası açılması yoluna gitmiştir.

"ANKARA'DA HAZIRLAYIP BANA GÖNDERDİ"

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde 9 Kasım 2005'te Umut Kitabevi'ne bomba atıldı. Bir kişi hayatını kaybetti ve 32 kişi de yaralandı. Saldırının astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz tarafından PKK itirafçısına yaptırıldığı öne sürüldü. Olayı Van Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya soruşturdu. Sarıkaya, Yaşar Büyükanıt ve 39 yüksek rütbeli subayı da içine alacak bir biçimde iddianame hazırladı. Askerlere dönük ilk 'kumpas' iddinamesi sonucu 2 astsubay 39'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Darbe girişiminden sonra Sarıkaya 'itirafçı' oldu. İddianamenin Ankara'da örgüt tarafından hazırlanıp gönderildiğini, sonra düzeltmeler yaptığını belirtti. Hakimler ve Savcılar Kurulu geçen hafta Sarıkaya'yı ihraç etti. Savcılık da Sarıkaya hakkında 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla soruşturma başlattı ve gözaltı kararı verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X