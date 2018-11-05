Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla soruşturma başlatılıp gözaltına alınan Şemdinli soruşturmasının savcısı Ferhat Sarıkaya hakkında Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt ile davanın sanıklarından Astsubay Ali Kaya suç duyurusunda bulundu. Avukat Yurdakan Yıldız'ın müvekkilleri adına yaptığı suç duyurusunun ardından Van Erciş Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Sarıkaya "Resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, iftire" suçlamalarıyla yargılanacak.

İDDİANAMEDEN ÇARPICI DETAYLAR

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre iddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanlığı'na atanmasını önlemek için o tarihte Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan İlhan Kaya'nın isteği ve FETÖ'cü polis müdürünün yardımı ile Şemdinli soruşturmasına dahil edildiği kaydedildi. İddianamede şu bilgilere yer verildi:

GÖZDAĞI: Meclis Araştırma Komisyonu'na ifade veren Mehmet Ali Altındağ'ın (Diyarbakırlı iş adamı) ifadesi, Mahkeme Başkanı İlhan Kaya'nın isteği üzerine soruşturma dosyasına eklenmiştir. Sarıkaya, TSK'nın terörle mücadeledeki azim ve kararlığına kırarak komuta kademesine gözdağı vermek amacıyla örgütten aldığı talimatla hareket etmiştir.

İDDİANAME: FETÖ'cü hukukçular tarafından Ankara'da hazırlanan ve KOM Müdürü Mustafa Uçkan'ın flash bellek ile getirdiği iddianameyi Sarıkaya kopyala yapıştır yapmış, İlhan Kaya'nın eklenmesini istediği birkaç paragrafı da eklemiştir. Sarıkaya, illegal bir yapılanmanın yönlendirmesiyle Ali Kaya hakkında kamu davası açılması yoluna gitmiştir.

"ANKARA'DA HAZIRLAYIP BANA GÖNDERDİ"

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde 9 Kasım 2005'te Umut Kitabevi'ne bomba atıldı. Bir kişi hayatını kaybetti ve 32 kişi de yaralandı. Saldırının astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz tarafından PKK itirafçısına yaptırıldığı öne sürüldü. Olayı Van Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya soruşturdu. Sarıkaya, Yaşar Büyükanıt ve 39 yüksek rütbeli subayı da içine alacak bir biçimde iddianame hazırladı. Askerlere dönük ilk 'kumpas' iddinamesi sonucu 2 astsubay 39'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Darbe girişiminden sonra Sarıkaya 'itirafçı' oldu. İddianamenin Ankara'da örgüt tarafından hazırlanıp gönderildiğini, sonra düzeltmeler yaptığını belirtti. Hakimler ve Savcılar Kurulu geçen hafta Sarıkaya'yı ihraç etti. Savcılık da Sarıkaya hakkında 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla soruşturma başlattı ve gözaltı kararı verdi.

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