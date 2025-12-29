Semih Kılıçsoy opsiyona doğru!

İlk olarak Pisa maçında ağları havalandıran genç forvet, geçtiğimiz cumartesi günü de Torino karşılaşmasında attığı mükemmel gol ile takımına galibiyeti getirdi.

Cagliari yönetiminin de Türk futbolcunun gelişiminden ve performansından memnun olduğu belirtildi. Gelen haberlere göre İtalyan kulübü, Semih Kılıçsoy'u kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor.