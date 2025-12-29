Habertürk
        Semih Kılıçsoy opsiyona doğru! - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy opsiyona doğru!

        Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy, Serie A'da oynadığı son iki maçta attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

        Kaynak
        Habertürk
        29.12.2025 - 12:24
        İlk olarak Pisa maçında ağları havalandıran genç forvet, geçtiğimiz cumartesi günü de Torino karşılaşmasında attığı mükemmel gol ile takımına galibiyeti getirdi.

        Cagliari yönetiminin de Türk futbolcunun gelişiminden ve performansından memnun olduğu belirtildi. Gelen haberlere göre İtalyan kulübü, Semih Kılıçsoy'u kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor.

        Cagliari'nin Semih'in bonservisi için 12 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu olduğu hatırlatılırken, Beşiktaş'ın ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 payının bulunduğu vurgulandı.

        2 milyon Euro bonusun bulunduğu anlaşmada kiralama bedeli ise 1 milyon Euro olarak belirlenmişti.

