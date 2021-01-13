'Semiramis' yıllar sonra yeniden yayınlanıyor 0:00 / 0:00

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Usta yönetmen Çağan Irmak'ın, sinemaseverler tarafından büyük ilgi gören "Issız Adam" filminde yayınlandıktan sonra genç kuşak müzikseverlerin de favorisi haline gelen "Bana Yalan Söylediler" adlı eserin de bulunduğu on şarkıdan oluşan bu albümde, ülkemizin ve dünyanın en önemli müzisyenlerinin eserleri yer almaktadır.

Esin Engin, Norayr Demirci, Attila Özdemiroğlu ve Osman İşmen gibi usta müzik adamlarının aranjörlüğünde hazırlanan Semiramis'de, Jose Feliciano, Alain Barriere gibi dünyanın efsane bestecilerinin eserlerine, Fikret Şeneş ve Ülkü Aker'in Türkçe sözler yazarak müzik dünyamıza kazandırdığı şarkılarla birlikte, Orhan Gencebay'ın en büyük hitlerinden "Sen Hayatsın Ben Ömür" ile sözleri Ülkü Aker'e ait olan "Çöpçatan" adlı iki eseri de bulunmaktadır.

Türk Müzik tarihinde önemli bir yeri olan, arabesk, alaturka ve Türk pop müziğinden örnekler taşıyan bu albümdeki unutulmaz şarkılar, yeni teknolojik imkanlarla 180 gr ağırlığında ve orijinal analog kayıtlara sadık kalınarak hazırlandı.

Semiramis Pekkan hayranları tarafından özlemle beklenen ve tüm müzikseverler için ayrı bir önem taşıyan "Semiramis", 20 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm müzik marketlerde satışa sunulacak.