Ana yemeklerin yanına yaptığımız birçok salata çeşidi var. Onlardan bir Diğer adıyla pimpirim salatası. Türk damak zevkine uygun bol vitaminli ve lezzetli semizotu salatası için size tarif vereceğim. Bu tarifi, bir kenara not almayı unutmayın.

Semizotu Salatası İçin Gereken Malzemeler:

1 bağ semizotu

1 tutam nane

2 orta boy domates

2 adet salatalık

Sosu için;

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş dövülmüş sarımsak

Yarım limon

1 yemek kaşığı sirke

Tuz

Üzeri İçin;

Mısır

Semizotu Salatası Yapılışı:

Semizotlarını iyice yıkayın.

Ve bir süzgece koyun ya da kurutun.

Yıkanmış olan 4-5 dal naneyi de ince doğrayıp, semizotuna ekleyin.

Küp küp doğranmış domates ve salatalıkları da ekleyin.

Sarımsakları esip diğer sos malzemeleriyle karıştırın.

Salata tabağına semizotlarını ve diğer malzemeleri alın.

Sosunu üzerine gezdirin.

Mısırla süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Semizotundaki çerçöpleri iyice ayıkladıktan sonra bol suda yıkayın.

Suyuna 2 yemek kaşığı sirke dökün.,

15 dakika bekletin.

Böylece mikropları da gitsin.

Domates ve salatalıkları taze olsun.

Çeri domates de kullanabilirsiniz.